Caso Malouf: enfermero Luis Castro dice que teme por su vida y señala a cuatro personas

El enfermero Luis Castro, quien declaró este jueves 13 de marzo contra su exjefe, el cirujano Kevin Malouf, en el caso por la muerte de Floridalma Roque dijo que teme por su vida y durante una audiencia de anticipo de prueba mencionó a cuatro personas, entre ellas al abogado defensor Alejandro Arriaza.

Durante su declaración, Castro reveló detalles de lo ocurrido con Floridalma Roque, quien llegó a la clínica de Malouf para someterse a una cirugía estérica de pómulo, pero sus parientes denunciaron su desaparición y un año después sus restos fueron hallados en un poco de una finca de San Vicente Pacaya, Escuintla.

El enfermero dijo que, el hecho que él se encuentre en la posición de testigo le puede acarrar problemas a muchos, por lo que manifestó que teme por su vida, y señaló que Malouf, a las otras las acusadas en el caso, Susana Rojas y Lydia Moreira, así como al abogado Alejandro Arriaza.

“No es la primera vez que denuncio y lo he hecho en las audiencias anteriores y temo por mi vida y lo hago de la siguiente manera. Tanto por Kevin Malouf Sierra, por Lidia Silva Moreira, por Susana Emilia Rojas y ahora puedo decir que también por el abogado de Kevin Malouf Sierra, el licenciado Arriaza”, dijo Castro durante su declaración.

Por lo anterior, el ahora testigo solicitó que se le proteja.

Por su parte Arriaza rechazo los señalamientos hechos por Castro y solicitó medidas de seguridad.

“Yo no soy ningún delincuente, nunca he sido condenado por ningún hecho, y es impermisible que el señor -Luis Castro- me sindique a mí de que tiene miedo de que yo le haga algo, jamás he participado en un hecho delictivo (…) no tengo ninguna intención de querer hacerle daño a él ni a ninguna persona, soy una persona correcta, honorable de años de ser abogado y de ser fiscal del Ministerio Público (…) le solicito medidas de seguridad para mi persona y mi familia”, le dijo Arriaza al juez Pedro Laynez.

Roque fue vista por última vez el 13 de agosto de 2023, y fue hasta casi un año después que el cirujano confesó a los investigadores el sitio en donde abandonó el cuerpo sin vida de Roque.

Inicialmente el Ministerio Público (MP) acusaba a Malouf de plagio o secuestro, pero ante su declaración un juzgado reformó el delito en su contra por homicidio el 21 de agosto de 2024.