Caso Melisa Palacios: programan audiencia en la que Fernanda Bonilla podría ser beneficiada con aceptación de cargos

Para el próximo 2 de septiembre, a las 8.30 horas, quedó programada la audiencia de aceptación de cargos, en la que María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín buscarán cerrar el proceso penal en su contra, mediante un procedimiento abreviado.

Ambos son señalados del crimen contra Melisa Alejandra Palacios Chacón, ocurrido en julio del 2021, en Zacapa.

Fernanda Bonilla está sindicada de homicidio en estado de emoción violenta, y Marroquín, por encubrimiento propio.

Según el escrito, ambos expresaron su intención de aceptar los cargos por los delitos que se les imputan.

Durante esa audiencia, la jueza Carol Yesenia Berganza resolverá si es procedente dicho procedimiento.

Ambos deberán asistir al Juzgado de Mayor Riesgo C. Actualmente guardan prisión preventiva en la cárcel del Cuartel Matamoros.

El 4 de agosto, la jueza Berganza rechazó una solicitud previa de aceptación de cargos, presentada por la defensa de Bonilla y Marroquín, por no contar con la firma de los sindicados, este segundo escrito ya tiene las firmas.

El lunes 7 de julio, los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en pleno extraordinario, declararon sin lugar la apelación de la defensa de ambos sindicados, con la que buscaban trasladar el caso a un juzgado de Chiquimula.

Los magistrados de dicha Cámara establecieron que el proceso debe ser conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo C, en la capital, en atención a las peticiones del Instituto de la Víctima, el Ministerio Público y los familiares de la joven fallecida.

En este caso están señalados Bonilla y Marroquín, por el crimen ocurrido en julio del 2021, cuando el cuerpo de Palacios fue hallado en un terreno de Zacapa, luego de haber sido reportada como desaparecida.