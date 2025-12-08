Caso Melisa Palacios: Sala confirma audiencias separadas en amparos de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín

La Sala Primera de Apelaciones rechazó unificar dos amparos planteados por la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, quienes buscan revertir el cambio de delitos en el caso por el asesinato de Melisa Palacios.

A través de un memorial, el abogado Saúl Zenteno —quien ahora está a cargo de la defensa de Bonilla y Marroquín— solicitó que dos amparos se conocieran en una sola audiencia ante los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones.

Dichos recursos legales fueron interpuestos por la abogada Victoria Gobern, quien hasta hace una semana representaba a Bonilla y Marroquín.

Sin embargo, para los togados, ambos amparos buscan resolver situaciones distintas. El primero pretende que se declare actividad procesal defectuosa, debido a que la jueza Carol Berganza, el 2 de septiembre pasado, resolvió realizar primero la audiencia de etapa intermedia y, posteriormente, conocer una aceptación de cargos.

Los sindicados, en cambio, buscaban aceptar cargos para resolver su situación legal mediante un procedimiento abreviado.

El segundo amparo interpuesto se refiere al cambio de delito resuelto por la juzgadora. Fernanda Bonilla era señalada de homicidio en estado de emoción violenta, y Luis Marroquín, de encubrimiento propio.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó la investigación por la muerte de Melisa Palacios, ocurrida en julio del 2021. Como parte de las pruebas del proceso, se incluyeron declaraciones de testigos y audios; uno de ellos reveló las últimas palabras de Palacios antes de su muerte.

En ese contexto, para la jueza, dichas acciones encuadraban en otro delito, por lo que modificó la calificación a asesinato. Ante esa resolución, ya no era posible optar por la aceptación de cargos.

Este martes 9 de diciembre, los acusados presentarán, por medio del abogado Saúl Zenteno, los argumentos con los cuales buscarán que los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo les otorguen los amparos, y con ello obtener una resolución favorable que les permita concluir el proceso penal en su contra.