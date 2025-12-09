Caso Melisa Palacios: Sala escucha argumentos en el amparo presentado por defensa de Fernanda Bonilla

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo conoció este martes 9 de diciembre un amparo presentado por la defensa de María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, señalados por el Ministerio Público (MP) como responsables del asesinato de la estudiante Melisa Palacios, en Zacapa, en el 2021.

Durante la audiencia, los magistrados escucharon los alegatos de las partes y anunciaron que su resolución será notificada por escrito en los próximos días, a través del casillero electrónico de los involucrados.

La defensa retomó un amparo interpuesto por la abogada Victoria Govern —quien previamente representó a los señalados— y argumentó que la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Patricia Berganza, incurrió en error al enviar a Bonilla a juicio por asesinato. A su criterio, el caso debía clasificarse como homicidio en estado de emoción violenta.

Los abogados añadieron que la jueza valoró pruebas y calificó el delito en una etapa procesal que no lo permite, lo que habría vulnerado derechos fundamentales, como el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de motivación de las resoluciones.

El abogado Saúl Zenteno, parte del equipo defensor, afirmó que Berganza incluyó “hechos nuevos” para sustentar la acusación, basándose incluso en jurisprudencia de una sala que, según dijo, no existe. Además, cuestionó que se haya argumentado premeditación y alevosía con base en mensajes de WhatsApp, lo que calificó como una resolución sin fundamento técnico.

Pese a que se celebraron las dos audiencias programadas, la Sala no resolvió de inmediato. Según establece la ley, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para emitir su decisión.

Zenteno señaló que la falta de resolución no afecta necesariamente la audiencia de ofrecimiento de prueba, prevista para este jueves. Además, indicó que tanto la defensa como el MP y el Instituto de la Víctima podrían presentar apelaciones dentro de los plazos legales, según corresponda.

