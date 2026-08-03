Caso Nidia Bautista: Juzgado determina que Kevin Alexander Jiménez también fue víctima del accidente y dicta falta de mérito

El juzgado a cargo de Mynor Moto dictó falta de mérito a favor de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, quien era señalado por el delito de lesiones culposas en el caso relacionado con el accidente de tránsito en el que falleció su novia, Nidia Renata Bautista García, tras ser arrollada por un automóvil cuando ambos se desplazaban en motocicleta.

Durante la audiencia, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para ligar a proceso penal a Jiménez Ambrocio, al considerar que él también fue víctima del percance y que la investigación atribuye la causa del hecho al conductor del vehículo que los impactó por la parte trasera.

El accidente ocurrió la noche del domingo 28 de junio, en el ingreso a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital. Kevin Alexander Jiménez Ambrocio conducía la motocicleta en la que viajaba junto con Bautista García, de 39 años, cuando ambos fueron embestidos por un automóvil.

A consecuencia del impacto, los dos resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados al Hospital General de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde recibieron atención médica especializada.

Relató cómo ocurrió el accidente

Dos días después del percance, el martes 30 de junio, Jiménez Ambrocio relató a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión los momentos que vivió durante el accidente, algunos de los cuales quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

Según explicó, la pareja regresaba de celebrar el cumpleaños de la hija de Bautista García y esperaba incorporarse a la vía desde una gasolinera ubicada en la colonia Atlántida, cuando un automóvil chocó la parte trasera de la motocicleta.

"Yo caí adelante, ella cayó encima de mí. Intenté pararme, pero el carro siguió acelerando. Solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró. La intenté buscar con otra moto, pero no la pude encontrar", narró en esa ocasión.

Jiménez añadió que, junto con familiares, inició una búsqueda que se extendió hasta la calle Martí y la calzada La Paz. Minutos después fue informado de que el presunto responsable había sido interceptado y que Bautista García había sido trasladada al Hospital General de Accidentes del IGSS.

Falleció tras permanecer hospitalizada

Aunque inicialmente permaneció con vida y bajo cuidados intensivos, la condición de Nidia Renata Bautista García se agravó debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Familiares confirmaron que falleció el 12 de julio, luego de permanecer varios días hospitalizada.

De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, la víctima sufrió quemaduras por fricción y la amputación del brazo derecho por debajo del codo, además de otras lesiones de consideración. Su pronóstico médico fue reservado desde su ingreso al centro asistencial.

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