Caso Rancho Bejuco: exalcalde de El Chol queda en arresto domiciliario por problemas de salud

La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, concedió arresto domiciliario al exalcalde de El Chol, Baja Verapaz, Nicolás Orrego y Orrego, tras recibir un informe forense que señala que el sindicado no se encuentra en condiciones mentales ni físicas para enfrentar un proceso penal.

Orrego enfrenta cargos por asesinato y deberes contra la humanidad en el caso conocido como Rancho Bejuco, una masacre ocurrida en 1982, en la cual se le acusa de haber participado ocultando los cuerpos de las víctimas.

Durante la audiencia, Cruz Toscano leyó el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el que se concluye que el exfuncionario padece “serios problemas de salud, así como trastornos mentales”, lo cual compromete su capacidad para continuar con el proceso judicial.

Ante esta situación, la defensa solicitó el cese de la persecución penal, pero los querellantes pidieron la intervención de otros peritos para obtener una segunda opinión médica. La jueza aceptó esta última petición y ordenó nuevos exámenes.

La decisión sobre si el exalcalde continuará o no vinculado al proceso se resolverá en una próxima audiencia. Mientras tanto, Cruz Toscano le concedió arresto domiciliario por razones humanitarias, además de arraigo, mientras se define su situación jurídica.

