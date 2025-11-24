Caso Unops: Corrupción Presidencial: Juez liga a proceso a director administrativo del Ministerio de Salud por peculado

El juez Selman Portillo resolvió este lunes 24 de noviembre que Edwin Romeo Sicán, director administrativo del Ministerio de Salud, enfrente proceso penal por peculado por sustracción, en el caso conocido como Unops: Corrupción Presidencial. Además, le dictó falta de mérito por asociación ilícita.

Sicán, director administrativo del Ministerio de Salud, está sindicado dentro del caso identificado como Unops: Corrupción Presidencial.

El juez resolvió dictarle falta de mérito por asociación ilícita. La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señala que el caso se deriva de supuestas anomalías en un convenio por Q7 mil 200 millones suscrito entre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la Unops.

Sicán fue beneficiado con medidas sustitutivas que incluyen el arresto domiciliario sin vigilancia en su residencia, acudir una vez al mes a la sede del Ministerio Público (MP) para el registro biométrico, la prohibición de comunicarse con otras personas sindicadas en este proceso, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el pago de una caución de Q25 mil.

El juzgador otorgó un plazo de cinco meses al MP para ampliar la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el 12 de mayo de 2026.

El 22 de octubre pasado, Luis Felipe Aldana Cermeño, también sindicado en este caso, fue ligado a proceso por falsedad ideológica y quedó bajo arresto domiciliario.

En dicha carpeta judicial también se giró una orden de captura contra el exministro de Salud Óscar Cordón.

