Caso “Visas Falsas”: por qué un tribunal decidió repetir el juicio contra cinco acusados

Justicia

Caso “Visas Falsas”: por qué un tribunal decidió repetir el juicio contra cinco acusados

Cinco implicados en el caso “Visas Falsas” enfrentan nuevo juicio tras apelar la sentencia.

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REPITEN JUICIO POR CASO DE VISAS FALSAS

Los cinco señalados de estafar por medio de visas falsas en audiencia este 9 de junio. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

En el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, por orden de una Sala de Apelaciones, este martes 9 de junio se repite el juicio contra cinco personas señaladas de integrar una estructura dedicada a la estafa a través de visas falsas.

Según fuentes judiciales, las cinco personas ya habían sido sentenciadas el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal Octavo de Sentencia, sin embargo, apelaron la sentencia por supuestas irregularidades en el proceso y se ordenó la repetición del juicio.

La investigación apunta a que los procesados integraban una estructura que se dedicaba a facilitar la obtención de pasaportes para posteriormente obtener supuestas visas de trabajo en Estados Unidos.

Los supuestos servicios los ofrecían a sus víctimas por medio de redes sociales.

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Las denuncias del caso detallan que los señalados habrían efectuado el cobro para el supuesto trámite y los documentos no fueron entregados, defraudando a las víctimas en su patrimonio.

Para leer más: Ofrecían visas de trabajo: desarticulan supuesta banda señalada de estafar a guatemaltecos que buscan laborar en EE. UU.

Los acusados son:

  • Ana Lucrecia Ramos Roque, señalada de lavado de dinero u otros activos.
  • Yuli Marleny Quintanilla Ordóñez, señalada de asociación ilícita, estafa propia en grado de complicidad y lavado de dinero u otros activos.
  • Amalia Justiniana Pérez, señalada de asociación ilícita, estafa propia en grado de complicidad y lavado de dinero u otros activos.
  • Sandra Patricia Molina Martínez enfrenta cargos por asociación ilícita, estafa propia en grado de complicidad y lavado de dinero u otros activos.
  • Saul Misael Mendoza Carranza, señalado de lavado de dinero u otros activos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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