Caso Vivienda digna: exalcalde Arnoldo Medrano recibe condena por abuso de autoridad, pero no irá a prisión

El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, fue condenado este jueves 23 de octubre por el delito de abuso de autoridad; sin embargo, no volverá a prisión, ya que permaneció detenido de forma preventiva durante nueve años, tiempo que el Tribunal consideró suficiente para dar por cumplida la pena.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal lo declaró culpable dentro del caso conocido como Vivienda digna y le impuso una condena de tres años de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo período.

Durante el juicio, la Fiscalía contra la Corrupción demostró que Medrano, cuando fungía como alcalde, integró de forma irregular una junta de cotización mediante un acta del 1 de febrero del 2013, para adjudicar un proyecto habitacional por Q10 millones en el municipio de Chinautla.

Según la normativa, esa función correspondía al concejo municipal. No obstante, Medrano hizo el nombramiento por cuenta propia e incluyó en la junta a dos empleados que tenían prohibido participar: uno por ser parte interesada y otro por haber intervenido previamente en el proceso.

También quedó probado que, el 15 de marzo de ese año, firmó el acta de adjudicación del contrato, a pesar de que esa era una competencia exclusiva de la corporación municipal.

El Examen Especial de Infraestructura de la Contraloría General de Cuentas concluyó que en el proyecto no fueron utilizados materiales valorados en Q3 millones 189 mil 527.20, lo que causó un daño económico al Estado.