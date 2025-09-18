CC confirma anulación de convenios que implicaban a centenar de políticos guatemaltecos en el caso Odebrecht

El 11 de octubre del 2012, el Congreso aprobó préstamos millonarios para un proyecto carretero en la ruta CA-2 Occidente. El voto favorable de los diputados, según declaraciones de colaboradores eficaces, se pagó en efectivo. Sin embargo, esos testimonios no podrán usarse en el proceso judicial.

La Sala Primera de Apelaciones anuló los convenios de colaboración eficaz suscritos por el Ministerio Público (MP) con dos exdiputados. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) intentó reactivarlos. Presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó otorgarlo de manera provisional. En la etapa de sentencia, las autoridades judiciales tampoco le dieron la razón al ente investigador.

La última opción para los fiscales era acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC), donde interpusieron una apelación con la esperanza de que esa Corte ordenara una resolución favorable para reactivar los convenios.

Pero casi 13 años después del supuesto pago de sobornos a 105 diputados, la CC resolvió el 17 de septiembre del 2025 rechazar la apelación, con lo cual los acuerdos de colaboración eficaz continúan anulados.

El supuesto soborno a los diputados

Los convenios de colaboración eficaz gestionados por el MP fueron suscritos con los exdiputados Emilennee Mazariegos y Édgar Cristiani, ambos integrantes de la bancada del extinto Partido Patriota (PP) en la séptima legislatura, del 2012 al 2016.

Fuentes con conocimiento del caso indican que los testimonios vinculan a 105 de los 108 diputados que votaron a favor de la iniciativa 4583, aprobada de urgencia nacional.

Dicha iniciativa autorizó dos préstamos para la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente”.

Roxana Baldetti, exvicepresidente, y Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, destacan en varias investigaciones por corrupción.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para ello, el Congreso aprobó un crédito con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES), por US$280 millones, y otro por US$119 millones 400 mil con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Las investigaciones señalaron en su momento a Carlos Batres Gil como intermediario entre las constructoras asociadas con Odebrecht y los diputados a quienes se habría pagado por su voto.

Batres Gil habría gestionado una serie de préstamos para reunir el dinero necesario y entregar, en efectivo, Q300 mil a cada uno de los diputados implicados.

Las declaraciones en anticipo de prueba de los exdiputados habrían permitido a los fiscales reunir indicios para una eventual persecución penal contra más de 100 políticos.

El caso permitió la captura de Batres Gil, quien, por medio de sus abogados, impugnó con éxito los convenios de colaboración eficaz de los exdiputados, lo que impide que sus declaraciones puedan usarse legalmente.