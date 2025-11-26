CC confirma juicio contra fiscal Miriam Reguero por presunto soborno a cambio de recuperar una propiedad

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que la fiscal del Ministerio Público (MP), Miriam Reguero Sosa, deberá enfrentar juicio por los delitos de abuso de autoridad, lavado de dinero y responsabilidad de funcionarios o empleados públicos.

La resolución del máximo tribunal valida lo dispuesto por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, que había revocado parcialmente una decisión anterior en la que se dictó falta de mérito en dos de los tres cargos. En consecuencia, el proceso penal contra la funcionaria continuará ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal.

Reguero Sosa fue ligada a proceso el 12 de abril del 2024 por uno de los delitos, y en esa oportunidad fue beneficiada con arresto domiciliario sin caución económica.

De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscal fue capturada el 11 de abril, quince días después de haber sobrevivido a un ataque armado en el que murieron su madre y uno de sus guardaespaldas. En octubre de 2022 ya había sido víctima de otro atentado, en la zona 3 de la capital.

Aunque el caso fue declarado en reserva, se conoció que el MP investiga una denuncia contra Reguero por el presunto cobro de un soborno de Q60 mil, supuestamente para favorecer a una persona en la recuperación de una propiedad.

Será hasta el inicio del debate oral y público cuando se conocerán con detalle los hechos que se le imputan.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

