CC ordena repetir audiencia del Caso Toma USAC por embargo de cuentas de Eduardo Velázquez

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar las apelaciones planteadas por el Ministerio Público (MP) y la Universidad de San Carlos en contra de una resolución que beneficio al catedrático Eduardo Velázquez, quien es procesa en el caso Toma USAC, informaron este miércoles 22 de enero fuentes judiciales.

Las acciones legales que presentó el MP y la USAC fueron en contra del levantamiento del embargo de cuentas de Velázquez, docente universitario e investigador señalado en el caso de la toma de la USAC tras haber señalado un fraude en la elección de Walter Mazariegos como rectar de esa casa de estudios.

De esa cuenta, la CC ordena repetir la audiencia y fundamentar la resolución que había sido favorable a Velázquez, explicando que el argumento del juez no es sólido.

En abril del 2024, la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural interpuso un amparo contra la resolución del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal que ordenó el levantamiento del embargo de cuentas de Velásquez y fue hasta este año que la CC resolvió en torno a dicho recurso.

El caso Toma Usac

El 16 de noviembre de 2023, el MP efectuó 31 allanamientos con el fin de cumplir con 27 órdenes de captura por el caso Toma de la Usac: Botín Político.

Según el MP, los 13 meses que estuvo tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sirvieron como plataforma política de varios candidatos, incluyendo el presidente Bernardo Arévalo.

Finalmente, los fiscales y la PNC lograron cinco capturas. Los detenidos fueron acusados de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

Entre los detenidos estaba Marcela Blanco, ex candidata a diputada del partido Movimiento Semilla y quien no consiguió ganar un curul en las elecciones; Rodolfo Chang, decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Usac; Alfredo Enrique Beber, ingeniero civil y catedrático; Eduardo Velásquez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas; y el entonces estudiante Javier Alfonso de León Gómez.