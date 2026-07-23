CC suspende artículo del reglamento que regula el estacionamiento en Antigua Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el artículo 11 del Reglamento del Servicio Municipal de Estacionamiento Seguro en la Vía Pública y Asistencia Vial de Antigua Guatemala, normativa publicada el 9 de junio de 2026 por la Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, que regula los espacios de parqueo autorizados en la ciudad colonial.

La decisión fue emitida dentro del expediente 5643-2026, luego de que el diputado José Diego Toledo Cruz planteara una acción de inconstitucionalidad parcial contra esa disposición.

En la resolución, la CC señala que concurren los supuestos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por lo que decretó la suspensión provisional del artículo impugnado mientras se resuelve el fondo del caso.

Además, concedió audiencia por 15 días comunes al Concejo de Antigua Guatemala y al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. También ordenó la publicación de la resolución en el Diario Oficial, la cual se efectuó este jueves 23 de julio.

La resolución no desarrolla los efectos prácticos de la suspensión del artículo 11 ni precisa cómo deberá aplicarse el reglamento mientras la medida provisional permanezca vigente. Por ello, seconsultó a la Municipalidad de Antigua Guatemala para conocer qué implicaciones tendrá esta decisión para el funcionamiento del sistema de estacionamiento seguro y la regulación de los espacios de parqueo autorizados, pero no se ha recibido una respuesta.

Nuevo reglamento

La Municipalidad de Antigua Guatemala publicó el 9 de junio de 2026 el Reglamento del Servicio Municipal de Estacionamiento Seguro en la Vía Pública y Asistencia Vial de Antigua Guatemala, el cual transformó el sistema de estacionamiento en la vía pública al incorporar servicios de asistencia vial las 24 horas y vigilancia preventiva.

La normativa fue publicada en el Diario de Centro América y, según la comuna, responde a la saturación del parque vehicular en la ciudad colonial, situación que "hace imperativa la modernización, control y ordenamiento del estacionamiento en la vía pública". Agrega que el ordenamiento no debe limitarse al cobro por el uso del espacio físico, sino evolucionar hacia un servicio público integral de movilidad y seguridad vial.

El reglamento es aplicable en toda la jurisdicción de Antigua Guatemala. Según la normativa, el pago realizado por los usuarios permite utilizar espacios habilitados para estacionamiento en calles y avenidas, además de activar servicios complementarios de asistencia mecánica menor y cobertura de vigilancia preventiva por parte de la Policía Municipal (PM) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

La disposición establece que el pago de la tarifa es voluntario y únicamente aplica a quienes decidan estacionar sus vehículos en espacios autorizados. También aclara que la Municipalidad no garantiza la disponibilidad ni la reserva de un espacio específico, ya que estos se asignarán según el orden de llegada.

Antecedente

El 20 de mayo de 2026, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el cobro del sistema MarbEx en Antigua Guatemala al dejar sin efecto temporal los artículos 1 y 4 del Reglamento de la renta por uso privativo temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, aprobado por el Concejo Municipal en septiembre de 2024 y publicado en noviembre de ese año.

Con esa resolución quedó suspendido temporalmente el cobro por estacionamiento en las áreas reguladas, así como las multas de tránsito relacionadas con la falta de pago del sistema.

El esquema tarifario establecía cobros de Q10 para vehículos y Q5 para motocicletas de lunes a jueves, mientras que los viernes, fines de semana y días de alta afluencia las tarifas eran de Q20 para automóviles y Q10 para motocicletas.

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