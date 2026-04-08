Cirujano Kevin Malouf irá a juicio en julio tras validarse pruebas de su defensa en audiencia

Luego de que una jueza del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal se excusó de conocer el expediente contra el cirujano Kevin Malouf, la mañana de este miércoles 8 de abril otra instancia judicial realizó una audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la que se admitieron las presentadas por la defensa del acusado y que serán conocidas en el debate, con las cuales busca que se declare su inocencia.

Malouf enfrenta este segundo proceso por lesiones culposas, en el que es acusado de un mal procedimiento quirúrgico a un paciente, efectuado en noviembre del 2018. La investigación señala que la víctima, durante la cirugía, sufrió una lesión en el nervio peroneo.

Para este 8 de abril, durante la audiencia, Alejandro Arriaza, abogado defensor de Malouf, solicitó que se aceptaran varios medios de prueba para ser conocidos en el debate, entre los que están un video, audios y chats.

El jurista también presentó un informe médico que refiere que no habría daño en la pierna de la víctima. La solicitud del abogado fue aceptada por la judicatura y se resolvió que será en el debate donde se podrá hacer el análisis correspondiente, lo que será clave en la resolución del caso.

El juicio contra el cirujano Kevin Malouf fue programado para el 23 de julio, a partir de las 11.30 horas. El acusado compareció por videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala, donde guarda prisión.

Malouf estuvo implicado en la desaparición y muerte de Floridalma Roque, una mujer que llegó a su clínica por una cirugía de pómulo, pero lo que encontró fue la muerte. Su cuerpo fue hallado en un pozo de una finca de San Vicente Pacaya, Escuintla, luego de un largo proceso de investigación.

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