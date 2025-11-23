Colombia rescata a menores guatemaltecos de secta Lev Tahor, señalada por trata de personas

Las autoridades de Colombia rescataron a 17 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la secta judía ortodoxa Lev Tahor, cinco de ellos con alerta internacional de Interpol por secuestro y trata de personas. El operativo tuvo lugar el sábado en el noroeste de ese país, informó este domingo 23 de noviembre Migración Colombia.

Entre los menores rescatados hay nacionales de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, según un reporte policial. Tras su localización, fueron trasladados a un centro de atención bajo custodia estatal.

“Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (…) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad”, detalló Migración en la red X, acompañando el mensaje con una fotografía en la que se observa a varias menores cubiertas con túnicas negras, sin que se identifiquen sus rostros.

Las autoridades colombianas habían recibido información sobre la presencia del grupo en su territorio, donde buscaban establecerse para evitar restricciones legales que enfrentan en otros países.

Lev Tahor tiene una larga trayectoria de conflictos judiciales en varias naciones. En diciembre de 2024, fueron rescatados en Guatemala 160 menores bajo el control del grupo. En esa ocasión, varios de sus integrantes fueron capturados y procesados por delitos como trata de personas, embarazo forzado y matrimonio forzado entre menores de edad.

Además de Guatemala, las autoridades de México y Canadá han registrado enfrentamientos legales con miembros de la secta. El grupo, que surgió en la década de 1980, se estableció en el país centroamericano en 2013.

Según las investigaciones, existen indicios de que algunos menores habrían sido raptados, lo que configura un posible caso de trata de personas encubierta bajo creencias religiosas. La policía internacional emitió circulares rojas de captura contra algunos de sus integrantes.

