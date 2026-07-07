Comienza juicio contra 7 expolicías señalados de ejecuciones extrajudiciales en San Andrés Itzapa

El Tribunal de Mayor Riesgo B comenzó este martes 7 de julio el juicio contra siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), señalados de participar en la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi, ocurrida en abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La audiencia inició con la imputación de los hechos formulada por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), que sostiene que los exagentes participaron en distintas acciones relacionadas con la muerte de ambas víctimas.

Al concluir la primera jornada, el Tribunal suspendió el debate, que continuará el próximo 16 de julio.

Durante la audiencia declaró el exsubinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien rechazó los señalamientos formulados por el MP. Vásquez Rabanales era el jefe de la subestación policial de San Andrés Itzapa y es señalada como uno de los principales responsables de los crímenes.

El acusado responsabilizó a los dos agentes que efectuaron la captura de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi y afirmó que el caso se originó por un procedimiento policial incorrecto.

Al finalizar su declaración, Vásquez Rabanales aseguró que desconoce qué ocurrió posteriormente con las víctimas y reiteró que no tuvo participación en los hechos que les costaron la vida.

Acusados

Por el delito de ejecución extrajudicial son procesados:

Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la PNC.

Yorleni Lisbeth Macario Ramos.

Yulisa Nabely Ayala Yol.

Mauricio Abraham Contreras Salán.

Fredy Santiago Velásquez Pérez.

Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

Antecedentes del caso

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que Edy Leonel Vásquez Rabanales habría participado en la ejecución extrajudicial del canadiense Milton Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto del 2024, los fiscales señalaron que ambas víctimas fueron sometidas a tortura antes de morir.

De acuerdo con la acusación, una de las motivaciones habría sido un acto de homofobia.

Como parte de los indicios presentados, el MP reprodujo cuatro grabaciones obtenidas por un testigo que permanecía cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron las agresiones.

En uno de los audios se escucha a una de las víctimas pedir auxilio.

"Ayuda, ayuda, por favor", se escucha decir a Eldin Leonel Choc Xi.

Tras esa audiencia, el juez resolvió ligar a proceso penal a Vásquez Rabanales por ejecución extrajudicial, le impuso prisión preventiva y otorgó al Ministerio Público tres meses para presentar el acto conclusivo.

El exsubinspector fue deportado a Guatemala el 5 de agosto del 2024 por autoridades de Estados Unidos, luego de haber sido capturado el 11 de junio de ese año en Arizona.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron después de establecer que había ingresado de forma irregular a ese país tras salir de Guatemala, donde era buscado por su presunta participación en la muerte de ambas víctimas.

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