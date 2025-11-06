Comuna denuncia uso de uniforme oficial en video viral protagonizado por tiktoker KickEtzon

La Municipalidad de Guatemala denunció al creador de contenido digital KickEtzon por utilizar un uniforme oficial de la Policía Municipal en un video publicado en TikTok, el cual, según la comuna, generó confusión y rechazo entre usuarios de redes sociales.

El video, difundido el 30 de octubre, muestra a un hombre vistiendo una chumpa asignada a agentes del Transmetro, mientras golpea en el rostro a un motorista y utiliza lenguaje vulgar.

En un comunicado, la comuna informó que la escena provocó molestia entre internautas, quienes asociaron la conducta con el personal de la comuna.

En una segunda grabación, el tiktoker afirmó que su contenido es humorístico y que la prenda fue adquirida en una tienda de ropa usada. No obstante, las autoridades municipales consideran que el uso de indumentaria institucional en este contexto puede inducir a error y dañar la imagen pública de la entidad.

Como respuesta, el 31 de octubre pasado, a las 14.36 horas, un asesor legal de la Municipalidad presentó la denuncia ante la Fiscalía Distrital Metropolitana del Ministerio Público, donde quedó constancia del hecho con base en el Código Procesal Penal.

La denuncia hace referencia al uso no autorizado de un uniforme oficial y solicita que se realicen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

La Municipalidad reafirmó su compromiso con la legalidad y llamó a la población a actuar con responsabilidad en el uso de imágenes y símbolos institucionales.

