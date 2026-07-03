Condenan a 20 años de prisión inconmutables a “La Tiradora” por asesinato en grado de tentativa

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal condenó a 20 años de prisión inconmutables a Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, alias "La Tiradora".

En audiencia celebrada este viernes 3 de julio, Rodas Martínez, integrante de la mara Barrio 18, fue encontrada culpable del delito de asesinato en grado de tentativa.

En su resolución, el Tribunal consideró que, a pesar de la escasa evidencia, esta logró acreditar que la sentenciada es responsable de un ataque armado registrado el 14 de marzo del 2025, en la colonia Kennedy, zona 18 de la capital. En el ataque resultó herido un hombre.

Como pena accesoria, también suspendió a la condenada en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la pena.

Según la investigación del Ministerio Público, la sindicada habría disparado por la espalda, en repetidas ocasiones, contra su víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial.

Añadió que luego de disparar, intentó escapar en una motocicleta conducida por un cómplice aún sin identificar.

Durante el trayecto, ambos habrían impactado contra un automóvil. Tras el choque, los presuntos atacantes huyeron a pie y dejaron abandonadas la motocicleta y un casco cerca del lugar del ataque. Esos fueron los argumentos expuestos por el ente investigador durante la audiencia del 14 de mayo del 2025, cuando la ahora sentenciada fue ligada a proceso.

Para leer más: Ataque armado deja dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño, en la zona 18 capitalina

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Con información de Ángel Oliva