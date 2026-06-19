Condenan a 50 años de prisión a hombre por ataque armado contra mayor del Ejército

Bryan Antonio Oliva fue condenado este viernes 19 de junio por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal a 50 años de prisión inconmutables por asesinato en grado de tentativa, tras ser hallado culpable de participar en un ataque armado ocurrido en junio del 2025 contra la mayor asimilada Maribel de Jesús Molina y dos guardias de seguridad privada.

El acusado fue hallado culpable al comprobarse su participación en un ataque armado ocurrido el 10 de junio del 2025 contra dos guardias de una empresa de seguridad privada que era víctima de extorsión.

Los dos guardias resultaron ilesos; sin embargo, la mayor asimilada del Ejército de Guatemala Maribel de Jesús Molina sufrió heridas durante el ataque.

Oliva recibió una condena de 16 años y ocho meses de prisión por cada una de las tres víctimas, lo que totaliza los 50 años de la pena impuesta.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP) había solicitado una condena de 50 años de prisión contra Bryan Antonio Oliva, acusado del delito de asesinato en grado de tentativa por el ataque armado ocurrido en junio del 2025 contra la mayor asimilada del Ejército de Guatemala Maribel de Jesús Molina.

La petición fue presentada durante la fase final del juicio desarrollado en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal.

Según la fiscalía, correspondía imponer una pena de 25 años por cada una de las tres víctimas: dos guardias de seguridad privada y Molina. La suma de las penas alcanzaba 75 años de prisión; sin embargo, debido a que el delito se perseguía en grado de tentativa, la sanción se reducía en una tercera parte, por lo que la condena solicitada quedó fijada en 50 años.

Durante sus alegatos, la defensa de Oliva sostuvo que su patrocinado laboraba como piloto de mototaxi por aplicación y que el día del ataque prestaba un servicio cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con esa versión, al llegar al lugar de los hechos, el pasajero que transportaba habría disparado contra los guardias de una empresa de seguridad y algunos proyectiles alcanzaron a Molina, quien resultó herida.

La defensa argumentó que Oliva desconocía las acciones que cometería el pasajero y rechazó que hubiera participado con conocimiento previo de los hechos.

Ataque ocurrió en junio del 2025

El proceso judicial se siguió contra Oliva por hechos ocurridos el 10 de junio del 2025 en la calzada Mateo Flores, zona 7 de la capital.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra el vehículo que conducía Molina.

Como consecuencia del ataque, la oficial resultó herida de bala en la cabeza y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Posteriormente fue ingresada en el Centro Médico Militar, en la zona 16, donde recibió tratamiento por la lesión sufrida en el cráneo.

El 8 de septiembre del 2025, las autoridades capturaron a Oliva por el delito de asesinato en grado de tentativa.

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