Condenan a Clara Mariel Carvallo y Manuel Francisco Sosa en el caso Agua mágica

Clara Mariel Carvallo y Manuel Francisco Sosa fueron condenados por el caso Agua Mágica. (Foto Prensa Libre: Claudia Martínez)

Clara Mariel Carvallo Carvallo y Manuel Francisco Sosa Batres fueron encontrados culpable y tendrán que pagar cinco años de cárcel inconmutables por su participación en el caso conocido como Agua Mágica.

Carvallo Carvallo fue condenada por el delito de Fraude y Sosa Batres por enriquecimiento ilícito, éste último también deberá pagar una multa de Q50 mil.

Carvallo Carvallo y Sosa Batres estuvieron atentos a la resolución del Tribunal, el cual en su argumentación de la condena expuso que el Ministerio Público sustentó la participación de ambos por medio de distintas pruebas.

El Tribunal concluyó que el contrato 23-2014 con el que se compra la fórmula “mágica” para el saneamiento del lago de Amatitlán fue irregular y Carvallo como representante legal de la empresa de capital israelí coadyuvó a la negociación ilícita.

Además, expuso que Sosa Batres cobró cheques por Q201 mil, dinero proveniente de la empresa M. Tarcic Engineering Limited.

“La defraudación se aplicó por un grupo organizado y cuando vieron que no podían ejecutar el plan pidieron ayuda a Sosa Batres por sus conocimientos. El acusado sí sabía que se estaba planificando y con su capacidad intelectual no pudo determinar que los frascos no tenían la descripción del producto -fórmula mágica- “, señaló Sara Yoc, presidenta del Tribunal.

Por este mismo caso, la exvicepresidenta Roxana Baldetti ya fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en el 2018. También otros nueve implicados fueron condenados, entre ellos el hermano de la exfuncionaria, Mario Baldetti.

El Tribunal también le dio tres meses al Ministerio Público para iniciar una investigación en contra de la ex ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, por omisión de denuncia.

Investigación y acusación

En el debate el MP presentó pruebas documentales como los montos pagados a la entidad M. Tarcic Engineering Limited, cuya representante fue Carvallo Carvallo.

Fueron Q22 millones 851 mil 39 los que el Estado le pagó a la referida empresa por la aplicación de la fórmula “mágica” que limpiaría el agua contaminada en el lago de Amatitlán.

Según la acusación del MP “todo estaba arreglado, la empresa ya tenía preparada las cotizaciones y la documentación para ser la única oferente y ganar el evento que estaba pactado en Q137.8 millones”.

En el caso de Sosa Batres, quien fue director ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional, las pruebas señalan que recibió Q79 mil 762 de Tarcic sin justificar.