Condenan por segunda vez a cinco integrantes de red que estafaba con visas falsas para EE. UU.

Cinco integrantes de una estructura señalada de estafar a personas mediante el supuesto trámite de visas de trabajo para Estados Unidos fueron condenados por segunda ocasión, luego de que una Sala de Apelaciones ordenara repetir el juicio por presuntas falencias en el proceso anterior, informaron este lunes 15 de junio fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal. Los acusados ya habían sido condenados el 28 de marzo del 2025 por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal; sin embargo, una resolución de segunda instancia dejó sin efecto ese fallo y ordenó celebrar un nuevo debate.

Tras la repetición del juicio, el Tribunal Noveno declaró culpables a los procesados por diversos delitos relacionados con asociación ilícita, estafa propia y lavado de dinero u otros activos.

Las condenas quedaron de la siguiente manera:

Ana Lucrecia Ramos Roque: seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos y el pago de una caución económica de Q106 mil 765.40.

Yuli Marleny Quintanilla Ordóñez: seis años de prisión inconmutables por asociación ilícita, un año por estafa propia y seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos. Además, deberá pagar una caución económica de Q72 mil 198.85.

Amalia Justiniana Pérez: seis años de prisión inconmutables por asociación ilícita, un año por estafa propia y seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos. También deberá pagar una caución económica de Q74 mil 159.

Sandra Patricia Molina Martínez: seis años de prisión inconmutables por asociación ilícita, un año por estafa propia y seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos. Asimismo, deberá pagar una caución económica de Q69 mil 700.

Saúl Misael Mendoza Carranza: seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos y el pago de una caución económica de Q55 mil 327.

Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó que el fallo sea publicado en dos diarios impresos de mayor circulación del país. Los gastos de esa publicación deberán ser cubiertos por los condenados.

Los cinco acusados escuchan la sentencia que los condena por segunda vez, tras la repetición del juicio ordenada por una Sala de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.