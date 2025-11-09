Conductor que chocó con gradas de Municipalidad de Antigua Guatemala es ligado a proceso

Justicia

Conductor que chocó con gradas de Municipalidad de Antigua Guatemala es ligado a proceso

El conductor, que iba en estado de ebriedad, fue ligado a proceso; sin embargo, el juzgado le otorgó medida sustitutiva.

El conductor, identificado como Tulio G., iba en estado de ebriedad al momento del accidente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La noche del sábado 8 de noviembre, un vehículo se empotró en las gradas de la Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. El conductor fue ligado a proceso penal por atentado contra el patrimonio cultural de la nación y responsabilidad de conductores, según informó el Ministerio Público (MP).

En el accidente resultaron lesionadas dos personas que estaban sentadas en las gradas; ambas fueron trasladadas a un centro asistencial.

La resolución judicial se emitió luego de 18 horas de investigación. El MP estableció que el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas del sábado.

El conductor, identificado como Tulio G., se encontraba en estado de ebriedad, lo que habría provocado el impacto contra las gradas del edificio municipal, ubicado frente al parque central.

Aunque fue ligado a proceso, el juzgado le otorgó medidas sustitutivas, según informó la Fiscalía.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

