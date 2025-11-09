Conductor que chocó con gradas de Municipalidad de Antigua Guatemala es ligado a proceso

La noche del sábado 8 de noviembre, un vehículo se empotró en las gradas de la Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. El conductor fue ligado a proceso penal por atentado contra el patrimonio cultural de la nación y responsabilidad de conductores, según informó el Ministerio Público (MP).

En el accidente resultaron lesionadas dos personas que estaban sentadas en las gradas; ambas fueron trasladadas a un centro asistencial.

La resolución judicial se emitió luego de 18 horas de investigación. El MP estableció que el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas del sábado.

El conductor, identificado como Tulio G., se encontraba en estado de ebriedad, lo que habría provocado el impacto contra las gradas del edificio municipal, ubicado frente al parque central.

Aunque fue ligado a proceso, el juzgado le otorgó medidas sustitutivas, según informó la Fiscalía.