Consuelo Porras convoca a la Junta Directiva del Congreso para abordar el financiamiento de pandillas

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, convocó al presidente del Congreso, Nery Ramos, así como a la Junta Directiva y a la Junta de Jefes de Bloque, a una reunión de trabajo para abordar acciones relacionadas con el combate al financiamiento de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha y la pandilla del Barrio 18.

La invitación fue enviada por escrito y está relacionada con el Punto Resolutivo 01-2025 del Congreso de la República, en el cual se señala que dichas agrupaciones representan un grave riesgo para la seguridad nacional, al ejecutar actos de sicariato y extorsión que generan temor en la población.

El encuentro está previsto para el lunes 29 de septiembre, a las 9.30 horas, en el Salón Mayor del edificio central del Ministerio Público, en el barrio Gerona, zona 1 capitalina. Según el documento, durante la reunión se expondrán los proyectos y acciones que ha puesto en marcha el MP, así como las estrategias que podrían fortalecerse en esa línea de trabajo.

El punto resolutivo también solicita a la Superintendencia de Bancos y a la Intendencia de Verificación Especial que, junto al MP, investiguen y persigan las fuentes de financiamiento de las estructuras delictivas con el objetivo de desarticular sus mecanismos operativos.

