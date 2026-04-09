Consuelo Porras responde por casos Giammattei, Usac y Sputnik V y defiende su gestión al frente del MP

La fiscal general, Consuelo Porras, defendió este jueves 9 de abril su gestión y su aspiración a un tercer período como jefa del Ministerio Público (MP), mientras respondió a cuestionamientos sobre investigaciones contra el expresidente Alejandro Giammattei, la reelección de Walter Mazariego como rector de Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el caso de las vacunas Sputnik V.

Durante la jornada de entrevistas a aspirantes a fiscal general, Porras afirmó que está lista para un tercer período al frente del MP, aunque no entregó su plan de trabajo por falta de tiempo.

Al salir de la actividad, Porras fue abordada por periodistas, quienes la cuestionaron sobre su eventual reelección y sobre investigaciones clave.

Consultada sobre por qué considera que el presidente Bernardo Arévalo podría reelegirla, pese a diferencias previas, la fiscal respondió que cree “en el Estado de Derecho guatemalteco” y en que cada autoridad debe actuar conforme a sus competencias.

Investigación en la Usac

Sobre la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac y los señalamientos de fraude, Porras rechazó las afirmaciones de los periodistas y pidió esperar resultados.

“En una investigación no se descarta ninguna línea”, afirmó, al asegurar que existen múltiples denuncias, incluidas algunas provenientes de la Contraloría General de Cuentas, y que todas están bajo análisis.

Señalamientos contra Giammattei

Los periodistas también cuestionaron la falta de avances en investigaciones relacionadas con Giammattei y Miguel Martínez, particularmente por propiedades señaladas en procesos de extinción de dominio.

Porras indicó que esas acciones derivan de investigaciones penales y defendió el trabajo institucional.

“El hecho de que ya hayan sido puestas como medidas temporales o de extinción de dominio algunos bienes es porque el origen es una investigación penal”, explicó, y añadió que los resultados se conocerán oportunamente.

Sobre el cierre de investigaciones, como la relacionada con la construcción de una carretera que habría beneficiado una finca vinculada al exmandatario, la fiscal argumentó que los casos no pueden evaluarse únicamente por el tiempo transcurrido.

“Nos dejaron casos pendientes de investigar después de 20, 18, 15 años”, dijo.

Cuestionamientos por ética y transparencia

Durante el intercambio, periodistas también cuestionaron el comportamiento en redes sociales de funcionarios del MP y restricciones al acceso a la información pública.

Porras defendió la actuación de sus colaboradores y aseguró que la información que han divulgado se enmarca en el ámbito laboral y en entrevistas institucionales.

Asimismo, sostuvo que el MP actúa con “solvencia, ética, objetividad y legalidad”.

Caso Sputnik V

En relación con el caso de las vacunas Sputnik V, la fiscal explicó que una resolución judicial determinó que el proceso debía resolverse primero en la vía contencioso-administrativa.

“Lo que está haciendo esta resolución de juez competente es decirle al Ministerio Público: usted suspenda las investigaciones”, explicó.

Futuro personal

Finalmente, al ser consultada sobre su futuro en caso de no ser reelecta, Porras afirmó: “Mi plan es seguir trabajando en favor de mi país”.

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