Criminales podrían migrar a Guatemala ante designación de EE. UU. como terroristas a pandillas y narcotraficantes

Estados Unidos designó a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos como terroristas. Además, a la Mara Salvatrucha y a la estructura del Tren de Aragua.



El analista en temas de seguridad, Federico Reyes, comentó que la decisión de EE. UU. afectan a Guatemala en asuntos de seguridad social.

Aseguró que los integrantes de estas estructuras que ahora son declaradas como terroristas podrían refugiarse en países latinoamericanos, incluyendo Guatemala.

“No necesariamente todas las personas que son parte de una pandilla o un grupo de este tipo son terroristas”, aclaró.

Señaló que otro de los retos es el trato hacia los connacionales que son deportados y que enfrentaron un proceso penal por terrorismo en el país norteamericano.

“Creo que las leyes de los países como nosotros, a excepción de El Salvador, el Sistema Penitenciario y hasta cierto punto de seguridad, no está preparado para lidiar con terroristas”, expuso.

Opinó que podría impactar a los centros carcelarios por aquellos criminales que cumplieron condena en EE. UU. y aún tienen pendiente solventar delitos cometidos en Guatemala.

“Tratar con un terrorista no es lo mismo que tratar con un criminal común. Los terroristas son un grupo más organizado, más jerárquico y obviamente tiene acceso a fondos”, destacó.

Para Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), si se incrementan las sanciones para las pandillas en Estados Unidos, habría un cierto nivel de riesgo de que se refugien en México y Guatemala, como sucedió cuando se implementaron las normativas contra las pandillas en El Salvador.

“Algunos fueron capturados en municipios fronterizos de Guatemala con ese país, otros, incluso ya habían pasado hacia México. Es importante monitorear el actuar de los grupos criminales porque suelen operar en otros territorios específicos. El actuar de algunas clicas puede revelar que hay miembros extranjeros en el país", explicó.

Populismo Trump

Zoel Franco, abogado y analista independiente, dijo que el presidente Donald Trump está respondiendo a una lógica basada en el populismo penal calificando de terroristas a los narcotraficantes y pandillas.

“El terrorismo está claramente establecido en normas internacionales, pero sabemos que Estados Unidos no ha ratificado ninguna, ningún convenio internacional”, recalcó.

Añadió que la medida tiene un fin político, porque el narcotráfico y las maras no desestabilizan a EE. UU.

“Lo que han hecho muchos gobiernos, y eso está plenamente documentado, incluso el gobierno de Estados Unidos fue aprovechar y fortalecer el narcotráfico para financiar sus guerras durante la guerra fría que existía y los conflictos armados que se dieron a lo largo de Latinoamérica”, enfatizó.

Señaló que en Guatemala la Mara Salvatrucha, narcotraficantes o integrantes del Tren de Aragua no pueden ser procesados por terrorismo, porque el delito no existe en la ley del país.

“Guatemala, desde mi punto de vista, no tendría por qué tener mayor repercusión, salvo que Estados Unidos solicite una extradición, pero eso lo tiene que evaluar un juez de acuerdo con las leyes”, argumentó.

A decir de Sandino Asturias, del Foro de Organizaciones Sociales especializadas en temas de Seguridad (FOSS), denominar a las pandillas como terroristas es solo una narrativa de propaganda que no puede lograr efectos jurídicos efectivos.

"No ayuda en nada a combatir a las pandillas como terroristas, no es un instrumento válido. Las pandillas no se pueden catalogar como terroristas. Además, las herramientas para el combate al terrorismo son diferentes", resaltó.

Incursiones de EE. UU.

Reyes también comentó que la decisión de declarar terroristas a estas estructuras permite que las agencias estadounidenses puedan investigar en otros países a personas que tengan vínculos con el narcotráfico y pandillas, y que puedan afectar a la población estadounidense.

“Creo que sí es posible una incursión de equipos especiales de Estados Unidos para evitar un daño mayor”, indicó.

Comentó que para el país norteamericano es minimizar las amenazas, pero si llegara a registrarse una incursión por algo de terrorismo en Guatemala, sería aumentar los riesgos de seguridad.

Ambos analistas coincidieron en que todo debía llevarse a cabo respetando las leyes del país.

“Los casos de extradición que maneja el Ministerio de Gobernación (Mingob) son siguiendo los parámetros y la información que muchas veces viene ya casi desglosada por las agencias de Estados Unidos”, detalló Reyes.

Mara 18

Franco comentó que posiblemente la Mara Salvatrucha fue designada como terroristas debido a su estructura y la forma de operar en el norte del continente, comparada con la Mara 18, que opera de forma aislada y está segmentada.

“La MS-13 ha sido calificada como una de las más violentas en Estados Unidos por diferentes investigaciones, y el tren de Aragua ha sido muy violenta en Venezuela y en otras partes de Sudamérica”, opinó.

Mingob colaborará

El Ministerio de Gobernación informó que Guatemala tiene su propio marco jurídico y la decisión del gobierno estadounidense de declarar terroristas a los narcotraficantes y la MS-13 no genera una presión para que el gobierno de Guatemala haga lo mismo con las pandillas y estructuras criminales.

Agregó que el ministerio está en “la absoluta disposición de colaborar” con EE. UU. siempre y cuando se haga bajo las leyes guatemaltecas.

Las autoridades de la cartera del Interior destacaron que apoyarán con la localización de las personas con orden de extradición por el delito de terrorismo, a Estados Unidos.