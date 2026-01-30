CSJ archiva caso contra periodistas de elPeriódico por falta de competencia penal de la FECI

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió archivar de forma definitiva el expediente relacionado con la investigación contra periodistas y columnistas de elPeriódico. La decisión fue adoptada por la Cámara de Amparo y Antejuicio, que negó el amparo solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para reactivar el caso, informó dicho medio este viernes 30 de enero.

La FECI pretendía procesar penalmente a los comunicadores por publicaciones vinculadas al caso de Jose Rubén Zamora, presidente y fundador del medio, quien permanece en prisión preventiva.

En su fallo, la CSJ indica que las acciones atribuidas a los periodistas deben ventilarse ante un Tribunal de Honor, conforme lo establecen los artículos 35 y 71 de la Ley de Emisión del Pensamiento, mecanismo legal específico para comunicadores.

La resolución también cita el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que declara de interés público la labor de los medios de comunicación y establece que no constituyen delitos ni faltas las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos.

“Esta Cámara comparte el criterio de los órganos jurisdiccionales al determinar que, en el proceso penal iniciado, sí existe una cuestión de incompetencia que impide ejercitar la persecución penal por parte de la entidad postulante (FECI) dentro del proceso penal subyacente, y lo resuelto oportunamente no puede considerarse lesivo a los derechos invocados”, se lee en el fallo.

El caso se originó a partir de una certificación emitida en febrero del 2023 por el juez Jimi Bremer, quien remitió al Ministerio Público antecedentes sobre publicaciones de periodistas y columnistas de elPeriódico.

Entre los señalados figuraban Denis Aguilar, Rony Ríos, Alexander Valdéz, Cristian Velix, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy y Edgar Gutiérrez.

El 8 de enero del 2024, la jueza Aurora Beatriz Gutiérrez, del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, resolvió que el caso debía ser conocido por un Tribunal de Imprenta. Esa decisión fue confirmada en febrero por la Sala Tercera de Apelaciones.

En el 2025, la Corte de Constitucionalidad también rechazó una apelación presentada por la FECI.

