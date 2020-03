“Cúpula militar sostuvo a Jimmy Morales” en el poder, asegura la defensa de Melgar Padilla

Dos de los abogados de Erick Melgar Padilla conversan al finalizar la audiencia en que revelaron que una "cúpula militar" respaldó al gobierno de Jimmy Morales. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Erick Melgar Padilla se presentó con traje formal acompañado de tres abogados a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B a presentar una recusación en contra del juzgador Miguel Ángel Gálvez en el caso Manipulación de la justicia.

No deje de leer: Reunión de Sandra Torres con diputados no tiene implicaciones legales Edwin Pitán 3 de marzo de 2020 a las 03:37h

La objeción en contra de Gálvez es porque “dudan de su imparcialidad” y al comienzo de la audiencia el juez concedió que expusieron sus argumentos.

El abogado Édgar Vásquez Ayala empezó la argumentación en defensa de Melgar Padilla, la exposición de la recusación tuvo la revelación de un grupo de militares que respaldó a Jimmy Morales durante su gobierno -de 2016 a 2020-.

“El general Erick Melgar Padilla junto a su hermano – el diputado Herbert Melgar Padilla- fueron parte de una cúpula de poder que sostuvo al presidente al presidente Jimmy Morales en su espacio, fueron su apoyo, fueron sus asesores, fueron su equipo de trabajo”, aseguró Vásquez Ayala a Gálvez.

El abogado Vásquez Ayala continuó y señaló: “El general Melgar Padilla para su persona -Miguel Ángel Gálvez- representa una medalla para colgarse al momento que ingrese a prisión porque esto le permite manejar una estándar de super juez frente a la opinión pública y frente a sus aspiraciones dentro del Organismo Judicial”.

Según el abogado de Melgar Padilla el que se le imputen hechos por parte del Ministerio Público en un juzgado a su defendido “no es un acto de justicia, no es un acto de búsqueda de cumplimiento de la Ley” y expuso que su cliente “tiene un valor adicional para la judicatura y eso naturalmente destruye la naturaleza del juez garantista, del juez que debe sobre todo juzgar las garantías procesales y constitucionales de cualquier persona”.

Los abogados defensores de Erick Melgar Padilla en audiencia recusan al juez Miguel Ángel Gálvez y argumentan que Melgar Padilla tiene inmunidad por ser “juez integrante de un Tribunal militar” y no puede ser procesado hasta que se le retire el derecho de antejuicio. | pic.twitter.com/I9sxAhEcjf — Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 3, 2020



La defensa de Melgar Padilla no solo califica a Gálvez de resolver con parcialidad sino argumentan que su defendido tiene inmunidad por integrar el tribunal militar por lo que lo consideran un juez.

“El juez Melgar Padilla jamás tuvo que haber puesto sus pies en este tribunal sin antes haber sido antejuiciado y haberse declarado con lugar”, recriminó Vásquez Ayala.

Melgar Padilla argumentó su calidad de juez militar: “Ordeno libertad de personas que están en el Sistema Penitenciario, ordeno traslado de personas que están en el Sistema Penitenciario y usted lo que argumenta que no están firmadas -las órdenes- por mi persona, hay firmadas por mi persona y bastantes”.

“Soy yo la persona que duda de su imparcialidad debido a que no obstante se le dieron todos los documentos necesarios para determinar la calidad de primera instancia que ostento. Usted contrario a toda lógica y en una abierta violación a normas constitucionales y ordinarias se atrevió a resolver que no me asiste dicho derecho -el derecho de antejuicio-“, reclamó Melgar Padilla.

“Dudo de su imparcialidad e independencia”, recrimina Erick Melgar Padilla l juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. | pic.twitter.com/CYI5uA9XMJ — Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 3, 2020



El 8 de enero de 2019 Gálvez declaró sin lugar un incidente que planteó el militar aduciendo que tiene inmunidad.

El juez Gálvez rechazó la recusación y se envió a la Sala correspondiente. Además; al finalizar la audiencia la defensa de Melgar Padilla fue notificada que la Sala Primera de Mayor Riesgo no concedió amparo por lo que programará audiencias para descargos para resolver, en definitiva.

Asesor y abogado

Vásquez Ayala fue asesor de la bancada Libertad Democrática Renovada (LÍDER) en en el Congreso de la República, en 2015 fue el abogado de esa agrupación política que presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad.

En las elecciones de 2011 el abogado se postuló a una diputación por listado nacional con LÍDER, pero no ganó la curul. Además, fue representante de la Fundación Líderes con Corazón vinculada al excandidato presidencial de ese partido Manuel Baldizón -condenado en noviembre pasado en Estados Unidos por lavado de dinero-.

Vásquez Ayala defendió al exsecretario y exdiputado de LÍDE, Roberto Villate, en la audiencia de primera declaración cuando el MP le imputó al exlegislador supuestamente no haber reportado Q21.7 millones ante el Tribunal Supremo Electoral cuando fue secretario general de esa agrupación política.

En ese caso Vásquez Ayala logró desvanecer la imputación que planteó la Fiscalía de Delitos Electorales y el juez Sexto Penal Carlos Toledo dictó falta de mérito contra el exlegislador porque consideró que no obstaculizó la fiscalización de las cuentas de esa organización política.

El caso

El 9 de diciembre de 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno. Su hijo, el general Érick Melgar Padilla, hizo responsable a su tío, Óscar René Melgar, y pidió a la Cicig una investigación, la cual fue rechazada por la entidad con el argumento de que no había indicios de la participación de aparatos clandestinos en el crimen.

“Se constató que Érick Melgar Padilla pidió iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de condicionar el curso de la misma ante el Ministerio Público”, y “existen elementos probatorios suficientes para presumir la manipulación de la investigación penal con el objeto de crear una estructura criminal ficticia vinculada al asesinato de Melgar Moreno”, son dos conclusiones de la Fiscalía y la Cicig.

En este caso ya esperan un debate Ronny Elías López Jerez, exfiscal del Ministerio Público, Lesbia Verónica Montufar Trejo, Dora Elizabeth Bonilla Berger y Mynor Macario Rojas.