Denuncias en Crime Stoppers y Tu Pista GT conducen a rescate de mujeres en operativo contra la prostitución

Una denuncia ciudadana recibida a través de las plataformas Crime Stoppers y Tu Pista GT permitió a las autoridades realizar un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona 1 de Escuintla, donde fueron rescatadas cinco mujeres y capturado un ciudadano salvadoreño señalado de delitos relacionados con la prostitución.

Según el informe oficial, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) contra el Delito de Trata de Personas, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, detuvieron en flagrancia a José “C.”, de 60 años, originario de El Salvador.

El detenido es sindicado de promoción, facilitación y favorecimiento a la prostitución, delitos contemplados en la legislación penal guatemalteca. Durante la diligencia fueron incautados varios indicios que fortalecerán la investigación en curso. El inmueble allanado fue clausurado.

La Policía Nacional Civil (PNC) reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por las denuncias anónimas y confidenciales, e hizo un llamado a seguir utilizando los canales habilitados para alertar sobre este tipo de hechos. Las denuncias pueden realizarse por medio de los teléfonos 110, 1561, vía WhatsApp (3764 1561) o en el sitio web tupista.gt

