Despiden con honores a Fernando Batres, agente de la PNC asesinado en ataques atribuidos al Barrio 18

Con honores fue sepultado este miércoles 21 de enero Fernando Alexander Batres Ordóñez, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinado en uno de los ataques armados atribuidos al Barrio 18, tras la negativa del Gobierno a trasladar a cabecillas pandilleros a cárceles de menor seguridad.

Entre muestras de pesar, se efectuó el sepelio de Batres Ordóñez en el municipio de San Felipe, Retalhuleu.

Batres fue uno de los diez policías que murieron durante una serie de atentados, supuestamente ejecutados por integrantes del Barrio 18, según fuentes policiales.

De acuerdo con la PNC, Batres prestó servicio durante 11 años, 2 meses y 29 días. Su última asignación fue en la Comisaría 15, en Villa Nueva.

En redes sociales, la institución policial informó que familiares, compañeros de la subestación, capellanes policiales y vecinos participaron en el sepelio y rindieron homenaje póstumo al agente.

“Como muestra de reconocimiento a su entrega y vocación de servicio, la Municipalidad de San Felipe realizó un homenaje póstumo en honor a su memoria”, publicó la PNC en su cuenta de X.

Antecedentes

El domingo pasado, el Gobierno de Guatemala responsabilizó a integrantes del Barrio 18 de asesinar a diez policías en varios atentados, luego de que las autoridades se negaran a negociar el traslado de cabecillas de esa pandilla a cárceles de menor seguridad.

Los ataques ocurrieron un día después de que pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas —en su mayoría custodios— en tres cárceles del país. Ese mismo domingo, las autoridades restablecieron el orden en una de las prisiones y liberaron a nueve de los retenidos.

