Destituyen a Cinthia Monterroso y a otros seis fiscales vinculados a la administración de Consuelo Porras

El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, destituyó a siete funcionarios que ocuparon cargos durante la administración de Consuelo Porras. Además, se confirmó una renuncia, según fuentes de la Fiscalía consultadas este viernes 19 de junio.

Entre las destituciones destaca la de Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quien se desempeñaba como fiscal regional. Durante la gestión de Porras, Monterroso estuvo a cargo de investigaciones relacionadas con casos que generaron controversia y por los cuales fue sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de socavar la democracia y corrupción.

Monterroso cobró relevancia pública cuando dirigió diligencias relacionadas con la captura del periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, quien fue acusado de lavado de dinero. Ese proceso generó críticas nacionales e internacionales por considerar que constituía una acción contra la libertad de prensa.

También participó en investigaciones contra abogados de Zamora Marroquín y contra fiscales anticorrupción que integraron la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Asimismo, solicitó que se investigara a periodistas y columnistas de elPeriódico.

Monterroso también estuvo a cargo de operativos vinculados al proceso judicial contra el Movimiento Semilla, partido del presidente Bernardo Arévalo. El mandatario la señaló de participar en un supuesto “golpe de Estado”, en “contubernio” con el juez Fredy Orellana, la fiscal general Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche. Todos ellos, al igual que Monterroso, han sido sancionados por Estados Unidos.

Los funcionarios separados de sus cargos son:

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, fiscal regional.

Noé Nehemías Rivera Vásquez, fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Marilyn Solange Castillo Castillo, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Carlos Roberto Tohom Escobar, subdirector de Investigación Criminal Operativa de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri).

Rocksy Gabriela Arriola López, agente fiscal de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación.

Lucía del Carmen Muñoz Herrera de Pérez, asistente ejecutiva 2 de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación.

Estuardo Arnoldo Zea Florián, subcoordinador de Sistemas y Comunicaciones de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación.

Además, Óscar Sagastume Álvarez, director de Investigaciones Criminalísticas, presentó su renuncia, según las fuentes consultadas.

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