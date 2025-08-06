Detectan intento de evasión fiscal en La Aurora con joyas y relojes valorados en Q301 mil
Un pasajero fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora al intentar ingresar relojes y joyería sin declarar, valorados en más de Q300 mil.

SAT y PNC presentan las joyas y relojes que un pasajero intentó ingresar al país sin declarar. (Foto Prensa Libre: Tomada de @SATGT)

Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) capturaron este miércoles en el Aeropuerto Internacional La Aurora a un pasajero intentó ingresar al país relojes y joyería sin declarar, con un valor aduanero de Q301,062.84 (equivalente a US$39,275.71), informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se trata de José “N”, de 34 años, quien intentó ingresar al país relojes y joyería sin declarar.

Según información oficial, el pasajero evadía el pago de Q86,706.10 en tributos al omitir la declaración de los artículos durante el proceso de ingreso a Guatemala.

El hallazgo fue hecho por personal de la SAT asignado a la Aduana Central de Aviación, en coordinación con la PNC.

No se reveló la procedencia del pasajero detenido.

Las autoridades indicaron que el caso será puesto a disposición del Ministerio Público para su judicialización.

ESCRITO POR:
César Pérez Marroquín
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

