Detienen a alias “Shaka”, presunto cabecilla del Barrio 18 con 16 antecedentes penales

Durante allanamientos en Santa Catarina Pinula, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, capturaron a Melvin D., de 42 años, alias “Shaka”, quien, según la Policía Nacional Civil (PNC), tiene 16 antecedentes penales.

El detenido es identificado como cabecilla de la clica Vatos Locos, del Barrio 18. En la vivienda donde fue capturado —ubicada en la 2ª avenida y 7ª calle de la zona 2 de ese municipio— se decomisó una pistola calibre 9 mm, con el registro esmerilado, un cargador con 16 municiones y 56 bolsas pequeñas de marihuana listas para ser distribuidas.

Según el reporte policial, Melvin D. tiene antecedentes por diversos delitos: uno por robo de vehículos, cinco por robo, cuatro por cohecho activo, cuatro por posesión para el consumo de drogas y dos por asalto y robo agravado en grado de tentativa.

En un segundo allanamiento, realizado en la 6ª avenida y 2ª calle, también en la zona 2 de Santa Catarina Pinula, fue recapturado Yetsin S., de 29 años, alias “El Tazy”, quien según las autoridades posee el rango de “hommie brincado”. En su domicilio se localizó una pistola.

Alias “Shaka”, cuenta con 16 antecedentes en su carrera criminal por robo de vehículos, 4 por posesión para el consumo, 5 por robo, 4 por cohecho activo, 2 por asalto y robo agravado en grado de tentativa pic.twitter.com/RYzcGgPITE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 6, 2025

