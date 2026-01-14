Detienen a Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones; autoridades indígenas rechazan captura

Basilio Bernardo Puac García, exvicepresidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, fue capturado este miércoles 14 de enero en Patzicía, Chimaltenango, mientras atendía su negocio, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

Según autoridades indígenas, Puac García fue una de las figuras que encabezaron las manifestaciones de octubre de 2023, convocadas por autoridades indígenas en defensa de los resultados electorales. Con su detención, ya suman cuatro las exautoridades comunales arrestadas, entre ellas Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

La abogada Jovita Tzul, defensora de derechos de los pueblos indígenas, confirmó la aprehensión del exvicepresidente. “Lamentablemente lo detuvieron y lo trasladaron para Chimaltenango, pero al parecer quien le va a dar los motivos de su detención será un juzgado de Patzicía”, indicó.

Tras conocerse el hecho, los 48 Cantones de Totonicapán emitieron un comunicado en el que calificaron la detención como un acto de “venganza política” y denunciaron el uso del sistema de justicia como herramienta de persecución contra líderes comunitarios.

“Denunciamos y condenamos enérgicamente la captura de un líder que, en su momento, sirvió con honor y entrega al pueblo de Totonicapán, de forma ad honorem, en un cargo que la misma asamblea comunitaria le asignó”, indica el documento.

Según el pronunciamiento, cualquier acción legal emprendida contra las exautoridades por actos realizados durante su gestión constituye “un ataque directo a la institucionalidad de los 48 Cantones”. A criterio de la organización, servir a la comunidad “es un mandato sagrado”, y criminalizar ese compromiso sienta un precedente que busca amedrentar a las autoridades actuales y futuras.

El comunicado también exigió el respeto a la integridad física y moral del exdirigente y pidió su libertad inmediata. “Su actuar siempre se mantuvo bajo el mandato de las asambleas comunitarias”, afirma la organización, que expresó solidaridad con su familia y respaldo a las gestiones legales para esclarecer el caso. Finalmente, los 48 Cantones advirtieron que estas acciones —que califican como impulsadas por un “pacto de corruptos”— pretenden sembrar miedo entre quienes defienden sus derechos y frenan el avance democrático en los territorios indígenas.

Se consultó al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la detención de Basilio Puac, pero hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta. Se desconocen, por tanto, los motivos legales de su captura.

