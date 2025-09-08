Detienen a dos mujeres y desmantelan centro de narcomenudeo en Escuintla

Agentes antinarcóticos y personal del Ministerio Público realizaron un allanamiento este lunes 8 de septiembre en una vivienda ubicada en la 7ª calle y 3ª avenida, barrio San Lucas, zona 2 de Escuintla, donde fue desarticulado un presunto punto de venta de drogas al menudeo.

Durante la diligencia fueron capturadas dos mujeres: Lesly M., de 25 años, alias Fat, y Alejandra V., de 20, alias Muñeca. Ambas son señaladas de participar en actividades vinculadas al narcomenudeo en el área.

Dentro del inmueble se incautaron 856 bolsas pequeñas con marihuana listas para su distribución, cuyo valor supera los Q7 mil.

También se decomisó una pistola de tenencia ilegal, 189 cartuchos de diversos calibres, tres tolvas, dos tabletas electrónicas, tres básculas digitales, dos teléfonos celulares, Q13 mil 488 en efectivo y un picop Toyota, con placas P 502JWV.

Las autoridades indicaron que la investigación duró dos meses y permitió establecer que el inmueble funcionaba como centro de distribución de drogas. Además, en los primeros ocho días de septiembre se han incautado 16 armas de fuego en el departamento, con un total de 191 armas decomisadas en Escuintla de enero a la fecha.