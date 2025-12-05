Justicia
Detienen a hombre vinculado con secuestro de tres personas; ya había sido capturado con vehículo robado
Un hombre fue capturado en Mixco por su presunta participación en el secuestro de tres hombres, ocurrido en febrero del 2025.
Agentes del Comando antisecuestros conducen a Ángelo M. al juzgado que lo requiere por plagio y secuestro. (Foto Prensa Libre: PNC)
Ángelo M., de 32 años, fue detenido por el Comando Antisecuestros en el bulevar Paseo Los Campeones, zona 4 de Mixco. Es requerido por un juzgado de Guatemala por el delito de plagio o secuestro, relacionado con un hecho ocurrido el 26 de febrero del 2025.
Ese día, tres hombres fueron secuestrados en la zona 2 de la capital y liberados horas más tarde, sanos y salvos, por el mismo comando en la zona 7.
Según las autoridades, Ángelo M. ya había sido detenido el 20 de junio del 2025 en la colonia Monserrat 2, zona 4 de Mixco, cuando conducía un vehículo con reporte de robo. En ese momento fue liberado, aunque quedó sujeto a proceso penal.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el detenido fue puesto nuevamente a disposición de la justicia.
#Recapturado— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 5, 2025
Cae presunto responsable del secuestro de tres personas en febrero de este año
Hace 5 meses fue detenido con vehículo robado
El trabajo de investigación del Comando Antisecuestros permite la captura de un presunto secuestrador en el bulevar Paseo Los Campeones pic.twitter.com/bn0OHMjs56
