Detienen a hombre vinculado con secuestro de tres personas; ya había sido capturado con vehículo robado

Ángelo M., de 32 años, fue detenido por el Comando Antisecuestros en el bulevar Paseo Los Campeones, zona 4 de Mixco. Es requerido por un juzgado de Guatemala por el delito de plagio o secuestro, relacionado con un hecho ocurrido el 26 de febrero del 2025.

Ese día, tres hombres fueron secuestrados en la zona 2 de la capital y liberados horas más tarde, sanos y salvos, por el mismo comando en la zona 7.

Según las autoridades, Ángelo M. ya había sido detenido el 20 de junio del 2025 en la colonia Monserrat 2, zona 4 de Mixco, cuando conducía un vehículo con reporte de robo. En ese momento fue liberado, aunque quedó sujeto a proceso penal.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el detenido fue puesto nuevamente a disposición de la justicia.

#Recapturado

Cae presunto responsable del secuestro de tres personas en febrero de este año



Hace 5 meses fue detenido con vehículo robado



El trabajo de investigación del Comando Antisecuestros permite la captura de un presunto secuestrador en el bulevar Paseo Los Campeones pic.twitter.com/bn0OHMjs56 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 5, 2025

