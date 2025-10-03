Detienen a pasajero de un autobús con droga oculta en su equipaje cuando viajaba de San Marcos a la capital

Un pasajero fue detenido por transportar droga en su equipaje, cuando viajaba en un autobús interdepartamental con destino a la capital. La captura ocurrió en un puesto de control interinstitucional ubicado en el kilómetro 185.3, en el sector de Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a César “R”, de 37 años, alias Ojitos, durante una inspección de rutina a una unidad de Transportes Rápidos del Pacífico, procedente de Tecún Umán, San Marcos.

Según el reporte policial, Ojitos mostró una actitud sospechosa al percatarse del operativo e intentó huir a pie. Fue alcanzado y neutralizado a unos 500 metros del lugar, tras una persecución coordinada por los agentes.

En la inspección del equipaje que el sospechoso llevaba en el compartimiento inferior del autobús, se localizaron 23 paquetes de marihuana con un peso total de 30 libras, así como cuatro onzas de metanfetamina. El valor de la droga fue estimado preliminarmente en más de Q11 mil 500.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente por delitos vinculados al narcotráfico.

Las autoridades destacaron que este tipo de controles forman parte de los esfuerzos por frenar el traslado de drogas por vía terrestre desde zonas fronterizas hacia el centro del país.

