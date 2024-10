Capturan a Ramiro Muñoz, magistrado electo, por el Caso Prosperidad Ciudadana

El Ministerio Público (MP) informó que la mañana del 13 de octubre fue detenido Ramiro Muñoz, magistrado electo y exregistrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las elecciones generales del 2023.

Los cargos en su contra son abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. El proceso en su contra está relacionado con el partido político Prosperidad Ciudadana.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales quien en su oportunidad presentó antejuicio contra Muñoz, debido a que por su antiguo cargo en el TSE tenía inmunidad.

Este 13 de octubre, Muñoz estaba por tomar posesión como magistrado titular de la nueva Corte de Apelaciones, pero fue detenido antes de volver a gozar de inmunidad.

En el caso en su contra se le señala de que, aparentemente, Muñoz accedió a la inscripción del partido político Prosperidad Ciudadana, pese a que existían irregularidades en una serie de asambleas.

Por las sospechas la fiscalía solicitó en dos ocasiones el retiro de la inmunidad de Muñoz, pero al ser destituido recientemente del TSE quedó sin esa protección.

El MP informó que hizo el requerimiento del expediente a la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien hasta el pasado vieres entregó el expediente.

Debido a eso fue que el MP entregó los documentos al juzgado décimo penal. La orden de captura fue firmada por el juez Jimi Bremer.

De momento Muñoz se encuentra en una pequeña oficina de la Policía Nacional Civil en el sótano 1 de la torre de tribunales.

Asegura tener inmunidad

El magistrado electo al momento de ingresar a las carceletas de la torre de tribunales brindó declaraciones a la prensa. Considera que se pudo dar un mal procedimiento, ya que desde que fue electo magistrado titular de sala, indica que ya tiene inmunidad.

“Mi intención era venir a asumir como magistrado luego de haber cumplido con todo el proceso, después nos encontramos con esta orden de aprehensión. Estamos tranquilo, esperando a ver qué sucede y que se puede resolver legalmente”, dijo.

Muñoz dijo que varios amigos y colegas se han acercado a brindarle apoyo legal y moral. Pero destaca que luego de ser electo por el pleno del Congreso ya gozaba nuevamente de inmunidad.

“Yo entiendo que ya gozo con el derecho de antejuicio en virtud que el Congreso emitió un acuerdo. Era simplemente un trámite que había que asumir ahora, pero se tendrá que esperar ver que se resuelve”, señaló.

Muñoz prefirió ya no seguir dando comentarios sobre su proceso al decir que el caso “está en manos de la justicia y de Dios”.

En el Congreso, la mayoría de diputados ha preferido no dar una opinión oficial sobre la situación de Muñoz. Indican que han trabajado en ciertos momentos con el ahora detenido por el cargo que tenía dentro del TSE.

La situación de su inmunidad también generan dudas entre diputados; hay quienes opinan que por no estar juramentado todavía no tenía inmunidad, pero otros aseguran que por existir un acuerdo legislativo la juramentación tan solo era un trámite. Pero la Ley en Materia de Antejuicio no menciona la inmunidad para el caso de magistrados electos.

El silencio también abarca a los diputados que integran la Junta Directiva del Congreso porque afirman que la captura del magistrado electo no ha sido analizada. Aseguran que antes de tomar una decisión deben de recibir alguna notificación del Consejo de la Carrera Judicial que explique el panorama jurídico de Muñoz.

El juzgado de turno le hizo saber al exregistrador de ciudadanos el motivo de su detención y ordenó que pase la noche aislado en las carceletas de tribunales. Su audiencia de primera declaración será mañana y existe la posibilidad que la misma se desarrolle en el juzgado que giró la orden de detención.