Diez detenidos en Antigua Guatemala y otros municipios estarían involucrados en abuso a menores

Diez personas fueron capturadas este martes 4 de noviembre durante operativos realizados en Antigua Guatemala, Ciudad Vieja y Alotenango, Sacatepéquez, por su presunta implicación en delitos de violación y trata de personas.

Según informó el Ministerio Público (MP), las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía contra la Trata de Personas, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las acciones incluyeron allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia en varios inmuebles del departamento.

Los detenidos son Mynor “N”, de 43 años; Valerio “N”, de 94; Isidro “N”, de 64; Víctor “N”, de 59; Lorenzo “N”, de 79; Brígido “N”, de 70; Juventino “N”, de 49, y Edgar “N”, de 53. Todos contaban con órdenes de aprehensión emitidas el 28 de octubre por un juzgado especializado en delitos de trata de personas.

Otras dos personas fueron capturadas, pero al cierre de esta edición no habían sido identificadas.

De acuerdo con el MP, las capturas están relacionadas con una investigación por la explotación sexual de dos menores de edad. El caso se originó tras la denuncia por abuso sexual contra una de las víctimas menor de edad.

