Doble crimen en Escuintla: informe forense confirma violencia extrema contra madre e hija

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló este martes 6 de enero las causas de muerte de Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, y su hija Darís Ismelda López Cárdenas, de un año y seis meses, quienes fueron halladas sin vida el 4 de enero a orillas de un río, en las cercanías de la aldea El Níspero.

Según el informe forense, la joven murió por seccionamiento de arterias carótidas y venas yugulares, provocado por heridas de arma blanca en el cuello. Su hija falleció a causa de una laceración cerebral provocada por el paso de un proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Ambas víctimas fueron sepultadas este 6 de enero en el cementerio local de la colonia Peña Flor 2, donde residen los padres de Cárdenas. Familiares, amigos y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de terracería del sector.

La madre de la joven —quien pidió no ser identificada— expresó su dolor y exigió justicia. “Mi hija no se merecía esto, mi nietecita menos. Solo queremos justicia, porque ellas no hacían daño a nadie”, dijo entre lágrimas.

Los cuerpos fueron encontrados a unos tres kilómetros de la vivienda donde Cárdenas residía con su pareja. Parientes indicaron que sospechan que la joven estaba embarazada al momento del crimen, lo que agrava aún más su consternación; sin embargo, ese extremo no ha sido confirmado ni descartado por el Inacif.

El Ministerio Público (MP) está a cargo de la investigación y, hasta ahora, no se han reportado capturas. Según la información preliminar, los cuerpos fueron lanzados en el lugar, ya que no se hallaron indicios de violencia en el área donde fueron encontrados.

La Policía Nacional Civil informó que colabora con el MP para identificar al responsable del doble crimen. Mientras tanto, la familia enfrenta no solo el duelo por la pérdida, sino también dificultades económicas, por lo que ha solicitado apoyo a la comunidad para cubrir los gastos funerarios.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

