Dos mexicanos condenados por narcotráfico deberán pagar Q43 millones cada uno al Estado

Dos mexicanos condenados por narcotráfico no solo deberán cumplir más de 18 años de prisión, sino también pagar Q43 millones cada uno al Estado de Guatemala, tras ser capturados con 419 paquetes de cocaína en Jutiapa.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa ordenó que dos mexicanos condenados por narcotráfico paguen Q43 millones cada uno en concepto de reparación digna.

La resolución fue emitida luego de que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) presentara los órganos de prueba contra José Emiliano Maldonado y Julio César Rosales.

Además del pago millonario, ambos fueron condenados a 18 años y tres meses de prisión inconmutables por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

El tribunal también les impuso una multa de Q500 mil.

De acuerdo con la investigación del MP, los ahora sentenciados fueron capturados el 8 de octubre del 2017, después de aterrizar en una aeronave en la finca Monterrico, aldea Llanitos, Asunción Mita, Jutiapa.

Las autoridades indicaron que en la aeronave transportaban 419 paquetes de cocaína, con un peso total de 487.46 kilogramos.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa, luego del análisis de las pruebas presentadas durante el debate.

⚖️ MP logra condena de más de 18 años de prisión contra dos mexicanos por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito



La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, con base en los órganos de prueba presentados ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos… pic.twitter.com/qnKnNl1Jlo — MP de Guatemala (@MPguatemala) May 6, 2026

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