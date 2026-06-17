Dos personas mueren tras supuestamente haber ingerido droga para evitar ser capturadas en Retalhuleu

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 17 de junio sobre la captura de una mujer tras localizar droga en un vehículo. Mientras tanto, dos de sus acompañantes habrían ingerido parte del estupefaciente para evitar su captura, pero fallecieron poco después.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica efectuaron la detención en el barrio Monterrey, zona 4 de Retalhuleu.

Según la PNC, los agentes le marcaron el alto a un picop cuyos ocupantes no descendieron de inmediato. Minutos después, una mujer bajó del vehículo, mientras que sus acompañantes presentaban espuma en la boca, por lo que los policías intentaron auxiliarlos; sin embargo, por la droga que presuntamente habían consumido fallecieron en el lugar.

La PNC añadió que corresponderá al Instituto Nacional de Ciencias Forenses corroborar la versión de la mujer detenida.

El picop era conducido por Cristofer “N”, de 29 años, alias “El Mexicano”, quien viajaba acompañado por otras personas, entre ellas dos mujeres, una de ellas de 14 años, agregó el informe policial.

La PNC afirmó que, debido a las complicaciones de salud, se solicitó el apoyo de los Bomberos Voluntarios; sin embargo, ambas personas fallecieron en el lugar.

Además, otro hombre fue trasladado a un centro asistencial por una posible intoxicación.

Le puede interesar: Máscaras, droga y más de Q160 mil: capturan a sospechosos de ataque armado en velatorio en Retalhuleu

En el lugar fue capturada Emily “N”. Durante la diligencia, los investigadores localizaron una bolsa con presunta cocaína, 22 piedras de crack, Q1 mil 50 y dos celulares, indicó la PNC.

Según la investigación preliminar de la PNC, Cristofer “N”, alias “El Mexicano”, sobrevivió a un atentado armado en el 2024, en el que resultó herido por proyectil de arma de fuego.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.