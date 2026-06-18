EE. UU. eleva la recompensa por “Porky” y “Cuervo”, cabecillas de la MS-13; uno podría estar en Guatemala

El Gobierno de EE. UU. aumentó la recompensa por información que permita capturar o condenar a dos cabecillas de la Mara Salvatrucha, MS-13 de Honduras, uno de los cuales podría estar en Guatemala, según investigaciones policiales.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció el incremento de las recompensas en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.

Las autoridades ofrecen hasta US$10 millones, unos Q76 millones, por información que conduzca al arresto o la condena de Yulan Adonay Archaga Carías, alias "Porky", y hasta US$5 millones, unos Q38.5 millones, por datos que permitan ubicar a Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias "Cuervo".

Ambos son señalados como cabecillas de la MS-13 en Honduras. Según documentos judiciales de EE. UU., Archaga Carías y Morales Zelaya son señalados de dirigir actividades delictivas de la pandilla, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros hechos violentos.

¿Quién es Porky?

Archaga Carías, de nacionalidad hondureña, es considerado uno de los principales cabecillas de la MS-13 en Centroamérica. Fue capturado en Honduras en el 2015 por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita; sin embargo, escapó en febrero del 2020 con ayuda de un comando armado durante una audiencia judicial.

Según documentos presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Archaga Carías dirigía operaciones de narcotráfico para la MS-13 y coordinaba el traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia EE. UU. Las autoridades estadounidenses también lo señalan de proporcionar armas, dinero y protección a estructuras criminales vinculadas con el tráfico de drogas.

El FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados y lo considera armado y sumamente peligroso. Además, la organización InSight Crime lo ha identificado como uno de los cabecillas con mayor influencia dentro de la MS-13 en Honduras y otros países de Centroamérica.

Investigaciones policiales de Honduras lo ubican posiblemente en Guatemala, donde habría buscado refugio para evadir a las autoridades estadounidenses.

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SE BUSCA: Líderes de la MS-13 en Honduras, Yulan Adonay Archada Carías, “Porky,” y Víctor Eduardo Morales Zelaya, “Cuervo.” ¿Tiene información sobre ellos? Contacte al FBI por teléfono (WhatsApp, Signal o Telegram) al +1-832-267-1688. https://t.co/U5Kaa3cfwg pic.twitter.com/5nMDHKBSqe — US Dept of State INL (@StateINL) June 18, 2026

Podría estar en Guatemala

Un informe divulgado en abril del 2025 por el medio hondureño ICN señala que investigadores hondureños identificaron llamadas telefónicas, correos electrónicos, cuentas en redes sociales y registros de ubicación que presuntamente vinculan a Archaga Carías con inmuebles ubicados entre las zonas 4 y 5 de la Ciudad de Guatemala.

Según esa investigación, el análisis de contactos frecuentes en Telegram y otras plataformas permitió rastrear movimientos atribuidos al cabecilla de la MS-13. La documentación también incluiría mapas satelitales, registros de comunicaciones y audios que, de acuerdo con las autoridades hondureñas, apuntan a su posible presencia en territorio guatemalteco.

Las autoridades de Honduras sostienen que Guatemala podría haber sido utilizada por Archaga Carías como un punto de resguardo debido a su cercanía geográfica y a las conexiones que la MS-13 mantiene en distintos países de Centroamérica. Sin embargo, hasta ahora las autoridades guatemaltecas no han informado sobre operativos para capturarlo.