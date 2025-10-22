EE. UU. respalda ley antipandillas y advierte castigo a quienes apoyen a grupos terroristas

Justicia

Estados Unidos respaldó la nueva ley antipandillas aprobada en Guatemala y advirtió que quienes colaboren con grupos terroristas serán procesados conforme con su legislación.

Agentes de la PNC conducen hacia un juzgado a cuatro presuntos pandilleros capturados en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

La actividad de las pandillas genera temor, extorsión y desplazamiento en comunidades urbanas y rurales del país. (Foto: Hemeroteca PL)

El Gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la reciente aprobación de la ley antipandillas en Guatemala y lanzó una advertencia directa a quienes colaboren con organizaciones criminales, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha: enfrentarán consecuencias conforme con la legislación estadounidense.

“La aprobación de una ley contra las pandillas es un paso importante hacia la construcción de un futuro más seguro y próspero para el pueblo guatemalteco y toda la región”, indicó la Embajada de EE. UU. en un comunicado oficial.

La sede diplomática advirtió que quienes apoyen a grupos clasificados como terroristas deberán rendir cuentas en los tribunales de ese país. “El crimen organizado no tiene cabida en nuestra región”, añade la declaración.

Estados Unidos había designado como organizaciones terroristas a ambas pandillas: primero a la Mara Salvatrucha, y más recientemente, en septiembre pasado, al Barrio 18. Esta postura refuerza la colaboración entre ambos gobiernos en la lucha contra el crimen transnacional.

La ley aprobada por el Congreso se da tras la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, suceso que Washington calificó como “inaceptable” y que provocó el relevo de la cúpula de seguridad por parte del presidente Bernardo Arévalo.

Con esta legislación, las autoridades elevan las penas por extorsión, tipifican como terroristas a los integrantes de maras y establecen sanciones más severas para quienes recluten menores o colaboren con estos grupos. Además, se ordena la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Con información de AFP

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Barrio 18 Gobierno de EE. UU. Gobierno de Guatemala Ley Antipandillas Mara Salvatrucha Pandillas en Guatemala 
