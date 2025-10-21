 “El Enano”, presunto cabecilla de la mara Salvatrucha, capturado con arma ilegal en zona 1

Daniel N., de 31 años, fue detenido este martes 21 de octubre en un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC), señalado de integrar la pandilla Salvatrucha y de participar en delitos de alto impacto.

Un presunto cabecilla de la pandilla Salvatrucha fue capturado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un operativo desarrollado en la 19 calle y 10ª avenida de la zona 1 capitalina.

El detenido, identificado como Daniel N., de 31 años, portaba de manera ilegal una pistola calibre .40, con un cargador y 14 municiones, según el reporte policial.

La PNC informó que Daniel N. tenía vigente una orden de captura por el delito de asesinato, emitida el 4 de septiembre por un juzgado de Guatemala.

Además, es señalado como responsable de coordinar cobros de extorsión y de ordenar la muerte de víctimas de ese delito en el área.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar su grado de implicación en otros hechos criminales registrados en la zona 1.

Alias “El Enano” marero Salvatrucha capturado por asesinato



En un operativo que fue realizado por investigadores de la #DEIC en coordinación con policías de la comisaría 11, en la 19 calle y 10ª avenida de la zona 1, fue detenido Daniel “N”, de 31 años, pic.twitter.com/2aPaIEUsJN — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 21, 2025

