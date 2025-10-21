 “El Enano”, presunto cabecilla de la mara Salvatrucha, capturado con arma ilegal en zona 1

Justicia

 “El Enano”, presunto cabecilla de la mara Salvatrucha, capturado con arma ilegal en zona 1

Un presunto cabecilla de la mara Salvatrucha fue detenido en la zona 1, señalado de asesinato y extorsión. Portaba un arma de fuego de uso ilegal.

|

time-clock

Daniel N., alias “El Enano”, es trasladado por agentes de la DEIC tras ser capturado en la zona 1. (Foto Prensa Libre: PNC)

Daniel N., alias “El Enano”, es trasladado por agentes de la DEIC tras ser capturado en la zona 1. (Foto Prensa Libre: PNC)

Daniel N., de 31 años, fue detenido este martes 21 de octubre en un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC), señalado de integrar la pandilla Salvatrucha y de participar en delitos de alto impacto.

Un presunto cabecilla de la pandilla Salvatrucha fue capturado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un operativo desarrollado en la 19 calle y 10ª avenida de la zona 1 capitalina.

El detenido, identificado como Daniel N., de 31 años, portaba de manera ilegal una pistola calibre .40, con un cargador y 14 municiones, según el reporte policial.

La PNC informó que Daniel N. tenía vigente una orden de captura por el delito de asesinato, emitida el 4 de septiembre por un juzgado de Guatemala.

Además, es señalado como responsable de coordinar cobros de extorsión y de ordenar la muerte de víctimas de ese delito en el área.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar su grado de implicación en otros hechos criminales registrados en la zona 1.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Extorsiones en Guatemala Mara Salvatrucha Pandillas en Guatemala Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS