Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT y exfiscal del MP, fue asesinado el 17 de octubre de 2026 en el Campo Marte, zona 5. En el ataque también murió el deportista Gustavo Aguilar Gamarro.

Por el crimen fueron capturados los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, pero quedaron libres por falta de mérito. Surgieron dudas sobre el procedimiento policial y el manejo de indicios.

El MP capturó a siete agentes de la PNC por presuntas irregularidades, entre ellas abuso de autoridad y obstaculización a la acción penal. También fueron destituidos el director y el subdirector de la institución.

La investigación busca establecer quiénes ordenaron y ejecutaron el doble asesinato y cuál fue el móvil.

Entre las revelaciones que el fiscal general García Luna efectuó, se encuentran que dos presuntos pandilleros del Barrio 18 ya quedaron ligados a proceso por delito de asesinato de ambas víctimas registradas en el hecho armado.

Además, señalaron que hay vehículos que fueron decomisados y que la investigación continúa en curso.

García Luna también indicó que la pandilla Barrio 18 es considerada como responsable material del ataque, aunque todavía se investiga el autor intelectual.

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