El rostro del agresor era familiar: Primo de niña asesinada es condenado a 59 años de cárcel por femicidio y violación

Franklin Gustavo Aceituno Argueta fue condenado a 59 años y 9 meses de prisión inconmutables por los delitos de femicidio y violación con agravación de la pena, según resolvió el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Retalhuleu, informó este jueves 23 de octubre el Ministerio Público (MP).

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, sede central, que demostró la responsabilidad del acusado en el crimen de su prima, Jimena Esmeralda Jerónimo Argueta, de 12 años, quien fue vista con vida por última vez el 18 de abril de 2025, luego de asistir a una fiesta en la aldea San Luis, San Sebastián, Retalhuleu.

Aceituno Argueta, de 22 años, recibió 38 años de prisión por femicidio y 21 años y 9 meses por violación. Ambas penas fueron calificadas como inconmutables.

Fiesta, desaparición y crimen

La menor asistió con sus padres a una celebración local conocida como La Judiada. A eso de las 21.00 horas, pidió el teléfono a su madre y Q8 para comprar una recarga de internet. Luego, se retiró hacia su casa.

En su vivienda, Jimena le comentó a su hermano menor que iría a una tienda cercana. Según el testimonio de la tendera, la niña llegó hasta el lugar, pero no pudo hacer la recarga porque los hijos de la vendedora —quienes usualmente lo hacían— estaban en la fiesta.

“Le dije que ya era tarde para andar sola y que mejor regresara a su casa”, relató la dueña del negocio a las autoridades que investigaban la desaparición de la niña.

Cámaras de seguridad del sector registraron a la menor caminando hacia la celebración nuevamente. A las 22.22 horas, una cámara la captó cuando se subía como acompañante a una motocicleta roja, conducida por Franklin Aceituno Argueta, su primo y vecino, quien residía a unos 100 metros de su casa.

El Ministerio Público indicó que el ahora condenado probablemente se ofreció a llevarla a otra tienda, y que Jimena accedió por la confianza familiar.

El hallazgo

Esa misma noche, sus padres recibieron la alerta de que Jimena no había vuelto a casa. A la 1.00 de la madrugada del 19 de abril, vecinos encontraron el cuerpo de la menor en un terreno en urbanización, en Residenciales Buenaventura, cantón Ocosito.

“La víctima estaba desnuda, sin pantalón ni ropa interior, y presentaba múltiples golpes en la cabeza” confirmó en aquella oportunidad la Fiscalía.

Imágenes posteriores de cámaras de comercios en la ruta mostraron que el sospechoso regresó por el mismo camino, pero ya sin la menor como acompañante.

La captura y juicio

Aceituno Argueta fue detenido el 1 de mayo de 2025 en el caserío Recinos, San Sebastián. Las investigaciones se apoyaron en el trabajo conjunto de la Fiscalía, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el Departamento de Análisis de Evidencia Digital de la Policía Nacional Civil (PNC), que extrajeron y analizaron imágenes de videovigilancia clave.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas que confirmaron que el acusado golpeó a la niña tras un intento de agresión sexual. Según las conclusiones del caso, el forcejeo con la víctima fue lo que motivó al agresor a atacarla con violencia, causándole la muerte.

El crimen generó indignación en la comunidad y renovó la exigencia de justicia en casos de violencia sexual y femicidio en el país.

