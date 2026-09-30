“El Señor de los Jets”: PNC captura en Escuintla a hombre requerido en EE. UU. por narcotráfico

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este 30 de septiembre capturó al extraditable número 36 del 2026, durante un operativo en el kilómetro 68 de la ruta a Escuintla.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en conjunto con la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafron).

Las autoridades identificaron al detenido como Max “N”, de 40 años, alias “Nuca Floja”, “Nuca Tiesa”, “El Señor de los Jets” y “Aleja”.

El detenido se trasladaba en el picop con placas P-738LLP. Las autoridades confiscaron el vehículo y un celular, que será examinado como parte de las investigaciones.

Según la PNC, Max “N” es requerido por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

El extraditable 35 capturado

Un día antes, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura del extraditable número 35, este ahora capturado en Villa Nueva tras un allanamiento realizado por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) en coordinación con el Ministerio Público.

El capturado fue identificado como Joshua “N” de 34 años, de nacionalidad guatemalteca y estadounidense. El individuo fue localizado en un inmueble de la colonia Mario Alioto López Sánchez, zona 4 de Villa Nueva. Las autoridades de Estados Unidos lo buscan por 10 cargos relacionados con la explotación sexual de un menor, según la solicitud presentada por el estado de Arizona.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, al ingresar los investigadores al inmueble, el requerido se encerró en una habitación y se provocó lesiones, por lo que recibió atención médica.

La institución agregó que, con estas ultimas dos capturas, suman 36 los extraditables detenidos en el 2026: 23 son requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico y 13 por otros delitos.

Extraditable número 35 es capturado en Villa Nueva#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/GuqMWoIHlo — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 29, 2026

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