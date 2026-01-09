Élmer Pancán, alias Chepío, enfrentará en EE. UU. cargos por tráfico de cocaína

Élmer Pancán, alias Chepío, enfrentará en EE. UU. cargos por tráfico de cocaína

Élmer Pancán, alias Chepío, acepta ser extraditado a EE. UU., donde enfrentará cargos por liderar una red de narcotráfico señalada de enviar cocaína desde Guatemala hacia Texas.

Élmer Pancán, alias Chepío, es capturado en Santa Cruz del Quiché por agentes de la Policía Nacional Civil, en cumplimiento de una orden de extradición emitida por EE. UU. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal informó que Élmer Antonio Pancán Barrios, alias Chepío, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Chepío fue capturado el 15 de noviembre pasado en Santa Cruz del Quiché. Es requerido por una corte judicial de Texas, Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, según las autoridades.

Las investigaciones lo señalan de pertenecer a una estructura criminal que operaba en Los Amates, Izabal, y que él dirigía.

Las pesquisas indican que la organización facilitaba el paso de droga procedente de Sudamérica, con destino final en Estados Unidos.

La corte estadounidense le imputará el cargo de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con contenido detectable de cocaína.

Luego de aceptar la extradición, el trámite queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá coordinar la entrega con autoridades de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Mientras se completa la diligencia, el detenido permanecerá en prisión.

