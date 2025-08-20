Emiten orden de captura y arraigo contra Gustavo Meoño por crímenes de guerra

Justicia

Emiten orden de captura y arraigo contra Gustavo Meoño por crímenes de guerra

El MP informó que un juzgado autorizó una orden de captura y el arraigo contra Gustavo Adolfo Meoño Brenner, exdirigente insurgente, señalado por su presunta implicación en dos casos de violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Sede central del MP en el barrio Gerona en la zona de la capital. (Foto: Hemeroteca PL)

Un juzgado autorizó una nueva orden de captura y arraigo contra Gustavo Adolfo Meoño Brenner, exdirigente insurgente, señalado por su presunta participación en dos hechos distintos de violaciones graves a los derechos humanos, informó este lunes la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).

El nuevo requerimiento judicial se suma a una orden de detención previa, emitida en mayo de 2023, luego de que Meoño no se presentara a una audiencia relacionada con un atentado con explosivos perpetrado en el parque central de la ciudad de Guatemala, en 1980.

En uno de los casos, la Fiscalía lo vincula con la ejecución de integrantes de su propia organización insurgente en 1982. Se le sindica de los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

El segundo expediente se refiere al ataque ocurrido el 5 de septiembre de 1980, cuando Meoño habría detonado un artefacto explosivo en el parque central, causando la muerte y lesiones a varias personas.

Según el MP, el acto buscaba desestabilizar al Gobierno y al Estado de Guatemala. Por este hecho se le imputan los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya a su ubicación. Los reportes pueden realizarse al 2411-9191, extensión 13614; al número 110 de la Policía Nacional Civil; o por medio de los correos fderechoshumanos@mp.gob.gt

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Conflicto armado interno Crímenes de guerra Crímenes de guerra en Guatemala Guerra en Guatemala 
