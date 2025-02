Entre incertidumbre, abogados deciden sus representantes para  renovar MP, TSE y CC en 2026

La elección de hoy del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) impactará en el sistema de justicia. Los ganadores participarán directamente en los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales el próximo año.



El Cang renueva su Junta Directiva y Tribunal de Honor, dos instancias que participan en las comisiones de postulación para nuevo fiscal general y de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero quienes resulten ganadores de las elecciones del Cang también pesan para la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que son quienes coordinan el evento de elecciones para el nombramiento de un magistrado titular y un suplente.



Semana atípica



Los procesos de renovación del MP, TSE y CC coinciden para el 2026 en las que el Cang tendrá participación directa, por eso la lucha por conseguir el liderazgo del colegio ha sido más intensa que en otros años, según Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia.



La analista destacó que una semana antes de las votaciones se observaron escenarios inusuales, en donde el MP fue parte de los protagonistas.



“Ha sido impactada por las acciones del MP en contra de abogados vinculados a Movimiento Semilla que están participando en la planilla 10. Este ha sido como la nota central de estos últimos días previos a la elección”, dijo Ibarra.



Eduardo Masaya, abogado y candidato de la planilla 10 actualmente guarda prisión preventiva y está sujeto a proceso por el caso Corrupción Semilla.



Su proceso fue notificado por el juez Fredy Orellana, por solicitud del MP, al Tribunal Electoral del Cang. Ibarra destaca también que este año, por primera vez, fiscales del MP participan de candidatos.



“También han salido a dar la cara miembros de la planilla 1, con funcionario del MP. Con esto se confirma que la planilla que integra Avanza y Coalición Gremial, junto a otras, reciben financiamiento de la Usac, Gustavo Alejos y el MP”, añadió.



Escenarios



Lo poco usual de la contienda para el colegio de abogados este año y la participación activa del MP genera todo tipo de escenarios, según el análisis de ProJusticia.



Destaca que en el 2023 el MP que dirige María Consuelo Porras cuestionó las elecciones, incluso el jefe fiscal Rafael Curruchiche dijo en una rueda de prensa que las elecciones deberían ser anuladas.



Por eso Ibarra no descarta que si la planilla predilecta por el MP no pasa a la segunda vuelta y no gana, se pueda utilizar un argumento similar al que se utilizó contra los resultados de las elecciones generales del 2023.



“El MP está mandando señales que quiere ganar las elecciones a fuerza. Si la planilla 1 no sale bien parada, no extrañaría que puedan alegar fraude, cualquier cosa puede pasar tomando los comportamientos del MP”, dijo la directora de ProJusticia.



Reciben amparo



El Tribunal Electoral del Cang todavía no ha confirmado que las 11 planillas participen en las votaciones. El órgano electoral sigue sin resolver documentos que buscan anular la inscripción de Unidad x Justicia, identificada como planilla 10.



Las dudas sobre la continuidad o no de la agrupación que impulsa la candidatura presidencial para el Colegio de Abogados con la exjueza Patricia Gámez, surge luego de la captura del abogado Eduardo Masaya.



Hasta ayer el Tribunal Electoral del Cang dijo que no podía informar si la detención de Masaya podría afectar la inscripción de la planilla 10, debido a que no habían sido informados y porque ninguna persona había presentado alguna solicitud formal para dejarlos fuera de la contienda.



Pero esta misma semana, el juez Orellana envió un informe al Tribunal Electoral del colegio profesional informando que Masaya estaba detenido e indicando que el órgano electoral debía tomar las decisiones que en derecho correspondan.



Ese mismo día la planilla 1, que es apoyada por personal del Ministerio Público (MP) y que impulsa al fiscal de extinción de dominio, Julio Recinos, solicitó al Cang anular la inscripción de la planilla 10.



En una rueda de prensa Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, acuerpado con el resto de integrantes, informó que de manera unánime solicitaron al juez Orellana un informe más detallado antes de resolver la participación de la planilla 10.



Este anuncio lo hicieron ayer, a menos de 24 horas de abrir los centros de votación.



El objetivo del Tribunal Electoral es que Orellana responda si en su resolución Masaya quedó inhabilitado para ocupar ciertos cargos, entre estos los que están en disputa en el Cang. Esta solicitud se realizó pero no se fijó tiempo al juez para responder, por lo que hasta ahora se ignora cuándo se conocerá la respuesta de Orellana.



Mientras tanto, la planilla 10 recibió un amparo del Juzgado Noveno que les permite participar hoy en el evento electoral.